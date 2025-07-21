Сектор Газа продолжает тонуть в крови и руинах, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu Ajansi.

По данным Министерства здравоохранения Палестины, число жертв израильских атак, начавшихся 7 октября 2023 года, достигло ужасающей отметки — 58 895 погибших. Только за последние сутки — 130 человек лишились жизни, еще 495 получили ранения.

Общая картина гуманитарной катастрофы еще мрачнее: с начала военных действий более 140 980 человек получили ранения различной степени тяжести. Под завалами разрушенных зданий, по данным спасателей, остаются тела тысяч погибших, до которых невозможно добраться из-за продолжающихся обстрелов.

С 18 марта 2024 года, когда Израиль нарушил режим прекращения огня, в Газе погибло еще 8 066 человек, ранено — 28 939. Несмотря на ранее заключенное соглашение о прекращении огня от 19 января, интенсивность боевых действий только возросла.

Особую тревогу вызывает деятельность так называемого "Фонда гуманитарной помощи Газе", учреждённого 27 мая при поддержке Израиля и США. По заявлениям палестинской стороны, зоны распределения помощи регулярно подвергаются обстрелам. В результате этих атак погибло не менее 922 человек, ранено — около 5 861.

Гуманитарная ситуация в Газе близка к катастрофической. Доступ к продовольствию, воде, медикаментам и топливу крайне ограничен. Международные организации продолжают требовать соблюдения норм международного гуманитарного права, но боевые действия, похоже, выходят из-под контроля.

Ранее мы сообщали, что израильские силы нанесли серию авиаударов и обстрелов по жилым районам и временным лагерям беженцев.