Полицейские расследуют массовое отравление гостей торжества в Кандыагаше Актюбинской области.

Как сообщили в Департаменте полиции региона, после массового отравления гостей тоя начато досудебное расследование.

"По факту отравления начато досудебное расследование по признакам нарушения санитарных правил или гигиенических нормативов по статье 304 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего", – ответили в ведомстве на запрос редакции.

По итогам расследования будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством Казахстана.

Ранее сообщалось, что после посещения ресторана в Кандыагаше с признаками кишечной инфекции за медицинской помощью обратились 102 человека. По данным управления здравоохранения Актюбинской области, у 34 пациентов зарегистрирован вероятный случай сальмонеллёза. Работа заведения приостановлена.

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