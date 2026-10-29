Массовое заболевание учеников РФМШ в Алматы: что известно о расследовании

В Алматы на 60 дней приостановили работу пищеблока Республиканской физико-математической школы, где в октябре произошло массовое заболевание учащихся. Санитарные специалисты выявили нарушения, однако расследование причин произошедшего еще продолжается. Параллельно обстоятельства заболевания детей выясняют правоохранительные органы, передает корреспондент BAQ.KZ.

Какие нарушения выявили в школьной столовой

В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы сообщили, что специалисты обследовали пищеблок РФМШ, где организовано питание учащихся.

В ходе проверки оценили санитарное состояние производственных помещений, исправность технологического и холодильного оборудования, соблюдение технологических процессов и санитарных требований.

По результатам обследования выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В отношении пищеблока приняли меры оперативного реагирования.

«По результатам расследования выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, в связи с чем приняты соответствующие меры в пределах компетенции, в том числе вынесены меры оперативного реагирования и постановление о приостановлении деятельности пищеблока сроком на 60 календарных дней», – сообщили в департаменте на официальный запрос BAQ.KZ.

При этом санитарно-эпидемиологическое расследование еще не завершено. После его окончания материалы направят в соответствующие правоохранительные органы в установленном законодательством порядке.

Что известно о расследовании

Обстоятельства массового заболевания школьников также расследуют правоохранительные органы. Как сообщили в прокуратуре Алматы, расследование проводит отдел полиции при управлении полиции Бостандыкского района.

«В настоящее время расследование продолжается, по нему проводятся необходимые следственные действия», – говорится в ответе прокуратуры.

В надзорном органе уточнили, что подробности досудебного расследования не подлежат разглашению в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана.

Информация о результатах следственных действий и лицах, привлеченных к ответственности, пока не представлена.

Что произошло

Напомним, массовое заболевание учащихся РФМШ произошло в октябре. Первые случаи госпитализации зарегистрировали 12 октября. Всего в инфекционную больницу поступили 58 детей.

Ранее сообщалось, что заболевшие школьники проживали в интернате учебного заведения. Медицинские специалисты организовали наблюдение за контактными лицами и провели противоэпидемические мероприятия.

По данным Управления общественного здравоохранения Алматы, все 58 госпитализированных учащихся завершили лечение и выписаны из стационара.

Несмотря на выздоровление детей, окончательные причины массового заболевания пока не установлены. Санитарно-эпидемиологическое расследование и следственные действия полиции продолжаются.