Министр просвещения Гани Бейсембаев на брифинге в правительстве прокомментировал массовые поборы в школах, которые ранее стали известны в СМИ, передает BAQ.KZ.

Глава ведомства отметил, что это единичные случаи и о массовом явлении говорить не приходится.

"Массового побора в школах я не видел, нету такого. Но время от времени в некоторых регионах, в частности, мы видим в южных регионах, часто увлекаются такими вещами. Сказать, что по всему Казахстану ( поборы-прим.редакцией) такого случая нету", - сказал министр.

Он также подчеркнул, что департаменты по контролю качества следят за тем, чтобы таких случаи не повторялись, однако в этом вопросе есть "человеческий фактор".

Ранее министр ответил на вопросы журналистов о том, будут ли в Казахстане вводить уроки полового воспитания.