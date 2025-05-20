Массового побора в школах я не видел — министр Бейсембаев
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Министр просвещения Гани Бейсембаев на брифинге в правительстве прокомментировал массовые поборы в школах, которые ранее стали известны в СМИ, передает BAQ.KZ.
Глава ведомства отметил, что это единичные случаи и о массовом явлении говорить не приходится.
"Массового побора в школах я не видел, нету такого. Но время от времени в некоторых регионах, в частности, мы видим в южных регионах, часто увлекаются такими вещами. Сказать, что по всему Казахстану ( поборы-прим.редакцией) такого случая нету", - сказал министр.
Он также подчеркнул, что департаменты по контролю качества следят за тем, чтобы таких случаи не повторялись, однако в этом вопросе есть "человеческий фактор".
Ранее министр ответил на вопросы журналистов о том, будут ли в Казахстане вводить уроки полового воспитания.
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