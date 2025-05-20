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Введут ли в казахстанских школах уроки полового воспитания

Вчера, 12:37
АВТОР
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pixabay.com Вчера, 12:37
Вчера, 12:37
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Фото: pixabay.com

В Казахстане не будут вводить уроки полового воспитания. Об этом на брифинге в правительстве сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев, передает  BAQ.KZ.

Министр считает, что в этом вопросе нужно повышать ответственность родителей, а не возлагать ее только на школы.

"Мы специально открыли центры педагогической поддержки родителей. Я поручил, чтобы там максимально психологи просвещали родителей, как нужно обращаться с детьми и как нужно просвещать детей.

Самое верное и продуктивное, эффективное решение – это когда родитель берет на себя ответственность и занимается Ответственности, конечно, школа не избегает, но возлагать всю ответственность только на школу, думаю, не совсем правильно", – сказал министр.

Ранее в ведомстве сообщили, что почти четыре миллиона школьников завершают учебный год в Казахстане. 

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