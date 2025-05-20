Введут ли в казахстанских школах уроки полового воспитания
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане не будут вводить уроки полового воспитания. Об этом на брифинге в правительстве сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев, передает BAQ.KZ.
Министр считает, что в этом вопросе нужно повышать ответственность родителей, а не возлагать ее только на школы.
"Мы специально открыли центры педагогической поддержки родителей. Я поручил, чтобы там максимально психологи просвещали родителей, как нужно обращаться с детьми и как нужно просвещать детей.
Самое верное и продуктивное, эффективное решение – это когда родитель берет на себя ответственность и занимается Ответственности, конечно, школа не избегает, но возлагать всю ответственность только на школу, думаю, не совсем правильно", – сказал министр.
Ранее в ведомстве сообщили, что почти четыре миллиона школьников завершают учебный год в Казахстане.
Самое читаемое
- Токаев подписал закон о передаче США в аренду земельного участка
- Путин сделал заявление после переговоров с Трампом
- Призванный в апреле срочник умер спустя три недели службы в Аягозе
- Президент Казахстана: Мы должны стать читающей страной
- Три педагога погибли в ДТП: Жителя Туркестанской области судят в Костанае