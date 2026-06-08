Мать еще одной погибшей в ДТП на Аль-Фараби простила Александра Пака
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Мать одной из погибших в резонансном ДТП на проспекте Аль-Фараби в Алматы заявила в суде, что простила обвиняемого Александра Пака и не имеет к нему никаких претензий, передает BAQ.kz.
По ее словам, решение о примирении было принято добровольно.
"Я, а также мои близкие родственники прощаем Пака Александра Олеговича и полностью с ним примирились. Он полностью признал свою вину, раскаивается и на протяжении длительного времени просил прощения. Моральный ущерб возмещен в полном объеме. Мы подтверждаем, что не имеем к нему ни материальных, ни моральных претензий и не будем иметь их в будущем", – заявила потерпевшая.
Она также попросила суд назначить обвиняемому наказание, не связанное с лишением свободы.
"Моя дочь погибла, но, несмотря на это, я его прощаю и не имею к нему никаких требований. В дальнейшем также не намерена предъявлять претензии", – сказала мать погибшей.
По ее словам, правовые последствия примирения были ей полностью разъяснены, а решение принято осознанно.
Напомним, ранее в главном судебном разбирательстве участвовали родственники двух из трех погибших в аварии. Они также заявили о примирении с Александром Паком и попросили суд назначить ему условное наказание.
Кроме того, в ходе судебного процесса Пак полностью признал свою вину.
Напомним, ДТП на проспекте Аль-Фараби в Алматы унесло жизни трех человек. После этого резонансного ДТП со смертельным исходом в Алматы граждане потребовали открытого судебного процесса.
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