Во время заседания суда 3 июня мать главного фигуранта дела — Шынасыла Абзала — взяла слово, чтобы выразить своё отношение к происходящему. Женщина расплакалась прямо во время выступления, заявив, что считает сына невиновным, передаёт BAQ.KZ.

"Я мама Шынасыла Абзала, и я не согласна с обвинением. Его вина не доказана. Я полностью поддерживаю адвоката", — сказала она сквозь слёзы.

Её слова прозвучали на фоне выступлений сторон обвинения и защиты, продолжающихся второй день подряд. Ранее адвокат Абзала настаивал на отсутствии достоверных доказательств вины его подзащитного.

Судебный процесс по резонансному делу продолжается.

Напомним, на скамье подсудимых находятся сразу несколько человек, обвиняемых в жестоком избиении и убийстве Шерзата Полата.