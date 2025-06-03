Мать главного подозреваемого в убийстве Шерзата Полата расплакалась во время прений
На втором дне судебных прений по делу об убийстве Шерзата Полата эмоционально выступила мать Шынасыла Абзала — главного подозреваемого. Женщина не смогла сдержать слёз и заявила о несогласии с предъявленным обвинением.
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Во время заседания суда 3 июня мать главного фигуранта дела — Шынасыла Абзала — взяла слово, чтобы выразить своё отношение к происходящему. Женщина расплакалась прямо во время выступления, заявив, что считает сына невиновным, передаёт BAQ.KZ.
"Я мама Шынасыла Абзала, и я не согласна с обвинением. Его вина не доказана. Я полностью поддерживаю адвоката", — сказала она сквозь слёзы.
Её слова прозвучали на фоне выступлений сторон обвинения и защиты, продолжающихся второй день подряд. Ранее адвокат Абзала настаивал на отсутствии достоверных доказательств вины его подзащитного.
Судебный процесс по резонансному делу продолжается.
Напомним, на скамье подсудимых находятся сразу несколько человек, обвиняемых в жестоком избиении и убийстве Шерзата Полата.
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