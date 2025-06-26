Мать погибла, спасая сына: в Алматинской области завершены поиски утонувшего мальчика
В Талгарском районе нашли тело утонувшего мальчика.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алматинской области завершились поиски 10-летнего мальчика, утонувшего в реке Талгарка. Несколько дней тело ребёнка искали спасатели, волонтёры и местные жители, передаёт BAQ.KZ.
Трагедия произошла в считаные минуты: мальчик сорвался в воду, и его мать, не раздумывая, бросилась за ним. Женщина проявила невероятную самоотверженность, но течение оказалось слишком сильным — оба исчезли под водой.
Тело матери было найдено вскоре после происшествия. Поиски мальчика продолжались несколько дней — в них участвовали около 70 человек, в том числе сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда (РОСО), Отряда спасения особого назначения города Конаев, а также добровольцы.
Накануне волонтёры сообщили, что поиски завершены: тело мальчика найдено спасателями в русле реки.
"Наши искренние соболезнования папе, всем родным и близким... Сил и терпения пережить это страшное горе", — написали участники поисковой группы.
Самое читаемое
- В Уральске охранники клуба избивали и держали в страхе посетителей
- 627 погибших: Иран объявил число жертв израильских атак
- 145 человек укололи шприцами на музфестивале во Франции
- Казахстанец сжёг BMW своей возлюбленной после ссоры
- Как полиция Казахстана разоблачала крупнейшие преступные схемы в 2025 году