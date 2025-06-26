  • 26 Июня, 16:22
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Мать погибла, спасая сына: в Алматинской области завершены поиски утонувшего мальчика

В Талгарском районе нашли тело утонувшего мальчика.

Сегодня, 15:52
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 15:52
Сегодня, 15:52
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Фото: Unsplash

В Алматинской области завершились поиски 10-летнего мальчика, утонувшего в реке Талгарка. Несколько дней тело ребёнка искали спасатели, волонтёры и местные жители, передаёт BAQ.KZ.

Трагедия произошла в считаные минуты: мальчик сорвался в воду, и его мать, не раздумывая, бросилась за ним. Женщина проявила невероятную самоотверженность, но течение оказалось слишком сильным — оба исчезли под водой.

Тело матери было найдено вскоре после происшествия. Поиски мальчика продолжались несколько дней — в них участвовали около 70 человек, в том числе сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда (РОСО), Отряда спасения особого назначения города Конаев, а также добровольцы.

Накануне волонтёры сообщили, что поиски завершены: тело мальчика найдено спасателями в русле реки.

"Наши искренние соболезнования папе, всем родным и близким... Сил и терпения пережить это страшное горе", — написали участники поисковой группы.

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