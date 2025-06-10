Семья из Западно-Казахстанской области, в которой погибло пятеро детей при пожаре, получала пособие, сообщила вице-министр труда и социальной защиты населения Виктория Шегай, передает BAQ.KZ.

"Семья получала пособие как многодетная семья и пособие по уходу за ребенком до полутора лет. В совокупности порядка 134 тысяч тенге в месяц", - сказала вице-министр на брифинге в правительстве.

По ее словам, выплаты для матери, которая потеряла детей, законодательно не предусмотрены.

Напомним, что трагедия произошла 4 июня в селе Жымпиты Сырымского района. Власти ЗКО обещали оказать поддержку семье.