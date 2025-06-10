После гибели пятерых детей семья из ЗКО не получит отдельной компенсации
Сегодня, 11:58
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Сегодня, 11:58Сегодня, 11:58
121Фото: pixabay
Семья из Западно-Казахстанской области, в которой погибло пятеро детей при пожаре, получала пособие, сообщила вице-министр труда и социальной защиты населения Виктория Шегай, передает BAQ.KZ.
"Семья получала пособие как многодетная семья и пособие по уходу за ребенком до полутора лет. В совокупности порядка 134 тысяч тенге в месяц", - сказала вице-министр на брифинге в правительстве.
По ее словам, выплаты для матери, которая потеряла детей, законодательно не предусмотрены.
Напомним, что трагедия произошла 4 июня в селе Жымпиты Сырымского района. Власти ЗКО обещали оказать поддержку семье.
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