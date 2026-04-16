Маулен Ашимбаев высказался о необходимости изменений после пожара в ЖК Астаны

Вопросы реагирования при ЧС требуют серьезного законодательного рассмотрения, считает Спикер Сената Маулен Ашимбаев.

Сообщалось, что работе экстренных служб во время пожара в ЖК Коркем, в котором погибли трое детей, могли помешать сразу несколько факторов. Въезд во двор оказался закрыт металлическими воротами, а сама территория была заставлена припаркованными автомобилями.

«В этой связи, конечно, нужны механизмы для того, чтобы при чрезвычайных ситуациях соответствующие службы могли беспрепятственно выполнять свои обязанности. Понятно, что здесь есть определенные нюансы, есть чужая собственность и так далее, но тем не менее, когда речь идет о жизни людей, о безопасности людей, о здоровье людей, видимо, должны быть механизмы, которые позволяют беспрепятственно осуществлять соответствующие функции и локализовывать те или иные чрезвычайные ситуации или происшествия», - сказал Ашимбаев в кулуарах Сената.

Он также отметил, что нужно изучить международный опыт.

«Наверное, это предмет обсуждения, нужно, конечно, и с соответствующими госорганами работать, нужно международный опыт посмотреть. Наверное, какие-то изменения в законодательстве нужны. Что это будет? В какой форме? До какой степени это всё надо проговаривать? Конечно, закон — это достаточно конкретная вещь, нельзя обобщенно говорить», - сказал спикер Сената.

Он подчеркнул, что все эти вопросы в законе нужно тщательно прописать, без обобщения.

«Поэтому я думаю, что здесь это предмет достаточно серьезного рассмотрения. Но мое мнение: какие-то изменения здесь должны быть», - заключил Ашимбаев.

Ранее депутаты Мажилиса предложили принять жесткие меры в связи с трагедией.