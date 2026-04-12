В Астане во время пожара в жилом комплексе, где погибли трое детей, работе экстренных служб могли помешать ряд факторов, передает BAQ.KZ.

Заместитель начальника ДЧС Астаны Омиржан Тукушев сообщил, что система пожарной сигнализации и оповещения сработала, а лифты автоматически спустились на первый этаж.

Вместе с тем он отметил, что возникли трудности с доступом спецтехники: въезд во двор был закрыт металлическими воротами, а территория оказалась загружена припаркованными автомобилями.

Ранее в департаменте полиции сообщили о возбуждении уголовного дела по факту гибели детей. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия.

В ДЧС уточнили, что для установления точной причины пожара назначена экспертиза и начато досудебное расследование.

Очевидцы также указывают на возможные проблемы с организацией парковки и системой безопасности в жилом комплексе.

Несмотря на сложные условия, спасателям удалось не допустить распространения огня на соседние квартиры.

Напомним, возгорание произошло в ночь на 12 апреля в квартире на 15-м этаже дома по улице Туркестан в районе Есиль. Прибывшие на место подразделения установили, что огонь полностью охватил квартиру. Дверь была закрыта металлической конструкцией с двумя замками, её пришлось вскрывать с помощью специальных инструментов.

В ходе тушения пожара из квартиры была спасена женщина, которую с ожогами передали медикам. Внутри были обнаружены тела троих несовершеннолетних детей. С верхних этажей эвакуировали 20 человек, ещё около 40 жильцов покинули здание самостоятельно.