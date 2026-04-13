В Астане во время пожара в жилом комплексе, где погибли трое детей, работе экстренных служб могли помешать сразу несколько факторов. Въезд во двор оказался закрыт металлическими воротами, а сама территория была заставлена припаркованными автомобилями.

Трагедия вновь подняла вопрос о доступности подъездных путей для спецтехники в случае чрезвычайных ситуаций, а также о стихийной парковке во дворах жилых комплексов. Когда счет идет на секунды, любые препятствия могут иметь критическое значение. В этой связи все острее звучит вопрос о том, нужно ли менять законы и ужесточать требования к застройщикам и управляющим компаниям, чтобы спецтехника могла беспрепятственно заезжать во дворы жилых комплексов? Об этом корреспондент BAQ.KZ побеседовала с депутатами.

Законодательные требования существуют, но не работают

Депутат Мажилиса Айтуар Кошмамбетов отмечает, что необходимые законодательные требования уже существуют, однако их исполнение на практике остается серьезной проблемой.

«Закон о гражданской защите обязывает обеспечивать пожарную безопасность объектов. Технический регламент и общие требования пожарной безопасности предусматривают подъезды для спецтехники и беспрепятственного доступа. Проблема в том, что эти нормы нередко остаются только на бумаге и в проектной документации, а на практике фактически не исполняются», - говорит депутат.

Он обратил внимание на отсутствие жесткой ответственности в случаях, когда из-за нарушений экстренные службы теряют драгоценное время.

«Хочу отметить, что даже в ситуации, которая произошла в Астане, в средствах массовой информации сообщалось, что пожарная техника около 20 минут не могла проехать. Спасатели пытались дозвониться до владельца неправильно припаркованного автомобиля, пытались сдвинуть машину. В итоге, когда собственник пришел и убрал автомобиль, с ним лишь провели профилактическую беседу. Но мы понимаем, что жизни троих детей эта беседа уже не вернет. При этом человек, насколько известно, даже не был подвергнут штрафу или иной административной ответственности. Я считаю, что в подобных случаях, должна быть введена четкая связь между нарушением и наступившими последствиями. Если по вине, в том числе, других граждан, которые спокойно нарушают правила парковки и жилищного порядка, экстренные службы теряют драгоценное время, такие лица должны нести более жесткую ответственность», - говорит депутат.

Ответственность за имущество

Айтуар Кошмамбетов обращает внимание, что при необходимости закон уже разрешает использовать, повреждать или уничтожать чужое имущество в состоянии крайней необходимости - при чрезвычайной ситуации, при спасении жизни и здоровья человека. Это не является преступлением по Уголовному кодексу. Ущерб может компенсироваться отдельно, в том числе государством.

Однако, подчеркивает депутат, на практике экстренные службы действуют очень осторожно.

«Для самих сотрудников существуют риски, что могут провести служебную проверку, затем поступит жалоба от собственника имущества. Непонятно, кто именно будет возмещать ущерб, отдельного фонда для этого нет. Никто не хочет брать на себя ответственность, поэтому в критический момент никто не решается перемещать автомобиль силой. Вместо этого ищут владельца, ждут, звонят по телефону и теряют драгоценные минуты и секунды, за которые можно было бы спасти человеческие жизни».

В качестве примера депутат привел случай из личной практики, который, по его мнению, наглядно показывает существующую проблему.

«К сожалению, у нас сложился парадокс, пожарные и спасатели не могут сосредоточиться исключительно на спасении людей, потому что вынуждены одновременно думать о возможной ответственности за повреждение чужого имущества. На практике я сам сталкивался с подобным случаем. У моего друга произошел пожар в доме, и, чтобы добраться до места, пожарной машине пришлось проехать вплотную к неправильно припаркованному автомобилю и задеть его. После этого на водителя пожарной машины составили административный протокол. Нам пришлось вмешиваться в индивидуальном порядке, предлагать возмещение ущерба и решать вопрос отдельно. Представьте, сколько таких ситуаций может происходить ежедневно».

Депутат предлагает законодательно разрешить экстренным службам силой устранять препятствия без риска для сотрудников, ужесточить ответственность за блокирование проезда спецтехники, обеспечить автоматический доступ во дворы для ЧС и скорой, ввести ответственность за ошибки в проектировании и застройке, а также активнее внедрять новые технологии, включая авиацию для тушения пожаров в высотках.

Подъезд спецтехники - вопрос жизни, а не удобства

Депутат Мажилиса Наталья Дементьева также обращает внимание на то, что в законе прописано, что застройщик обязан предусматривать подобные форс-мажорные обстоятельства. Однако на практике это все не применяется.

«Зачастую застройщики, сдавая жилые дома в эксплуатацию, не учитывают эти требования должным образом, относятся к ним халатно. На мой взгляд, трагедия в Астане показала очень опасную вещь: вопрос подъезда спецтехники к жилым комплексам до сих пор часто воспринимается как вопрос удобства двора, а не как вопрос безопасности жизни людей», - говорит депутат.

По ее словам, особое внимание необходимо уделить тому, как нормы реализуются при проектировании и сдаче объектов.

«Проблема именно в правоприменении. Поэтому я считаю, что, во-первых, нужно обязать застройщиков проектировать и сдавать объекты только при наличии реальных, а не формальных проездов для спецтехники. То есть не на плане, а по факту. Потому что на бумаге может быть одно, а в реальности потом все меняется. Насколько я знаю, такие случаи бывают».

Депутат предлагает ввести персонализированную ответственность за блокирование проезда спецтехники, обязать обеспечивать отдельный пожарный проезд, запретить ввод в эксплуатацию объектов без фактического доступа для экстренных служб, а также закрепить обязанность управляющих структур обеспечивать круглосуточный беспрепятственный въезд пожарных, скорой и полиции, в том числе через автоматическое открытие ворот.

Проблема с парковками

Архитектор и урбанист Аян Зикирин отмечает, что проблема стихийных парковок в Астане связана с нехваткой парковочных мест и требует системного решения.

По его мнению, городу нужен план по строительству многоуровневых парковок, чтобы сначала создать необходимую инфраструктуру, которая позволит сократить число стихийных стоянок, и уже после этого вводить действительно высокие штрафы.

«Городу необходимо предусмотреть план по строительству многоуровневых парковок, чтобы бороться со стихийной парковкой. Сначала должна появиться инфраструктура, которая позволит сократить число таких парковок, и уже затем можно вводить действительно высокие штрафы. То есть сначала потребность должна быть закрыта», - говорит урбанист.

При этом он подчеркивает, что в экстренных ситуациях у спасательных служб должно быть право действовать по обстоятельствам, в том числе устранять препятствия, мешающие проезду.

«На Западе есть примеры, когда при пожарах машины сдвигали, разбивали в них окна и даже отталкивали, если они мешали проезду. Поэтому, в принципе, такие меры, вероятно, тоже нужно предусмотреть, поскольку ситуации с пожарами всегда требуют максимально быстрого реагирования», - говорит Аян Зикирин.

Он считает, что за перекрытие путей для экстренных служб, особенно если это привело к человеческим жертвам, можно предусмотреть ответственность вплоть до уголовной. По его словам, такая практика применяется в ряде стран и в целом является оправданной.

