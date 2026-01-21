Мажилис назначил депутатов в комиссию по статусу города Алатау
Сегодня, 15:35
Фото: bitnovosti.com
Мажилис Парламента Казахстана избрал депутатов в состав совместной комиссии Палат Парламента для работы над проектом Конституционного закона "О специальном статусе города Алатау", передает BAQ.KZ.
В комиссию от Мажилиса вошли Берик Бейсенгалиев, Абзал Куспан и Нуртай Сабильянов. Совместная комиссия займется рассмотрением проекта, обсуждением норм и подготовкой законопроекта к дальнейшему принятию.
Напомним, ранее депутат заявил о том, что город Алатау может стать напрямую подчинённым правительству.
