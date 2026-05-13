Мажилис одобрил поправки об усиление ответственности за нарушения в период выборов

Мажилис одобрил в первом чтении проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования выборов" и сопутствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях, передает BAQ.KZ.

Законопроекты направлены на приведение ряда норм в соответствие с Конституционным законом "О выборах в Республике Казахстан". В частности, регулируются вопросы избрания членов окружных избирательных комиссий и досрочного прекращения полномочий депутата маслихата, избранного по одномандатному округу, в случае его отзыва.

Кроме того, предлагается ввести обязательную публикацию сведений о составе собрания местного сообщества на Интернет-ресурсах органов местного самоуправления.

По словам министра нацэкономики Серика Жумангарина, изменения направлены на повышение прозрачности избирательных процедур, запрет финансирования вне избирательных фондов, уточнение порядка повторного голосования при равенстве голосов кандидатов в акимы, а также усиление требований к членам избирательных комиссий и регулирование их статуса.

В рамках законопроекта предлагается урегулировать использование онлайн-платформ в предвыборной агитации, установить ответственность за создание неравных условий для кандидатов, а также запретить финансирование избирательных кампаний вне избирательных фондов.

Кроме того, усиливается ответственность за нарушения при расходовании бюджетных средств, выделенных кандидатам на агитацию.

"Усиливается ответственность за нарушение порядка расходования государственных бюджетных средств, выделенных кандидату на предвыборную агитацию. Административные штрафы за данные нарушения увеличены от 5 до 25 месячных расчетных показателей. Это будет способствовать целевому и прозрачному использованию бюджетных средств", - сказал Жумангарин.

Также внесены редакционные правки, направленные на компетенции маслихатов в соответствие с положениями Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан".