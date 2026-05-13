В Казахстане ужесточат контроль за расходами на выборы

В Казахстане ужесточают ответственность за нарушения при расходовании бюджетных средств, выделенных кандидатам на агитацию. Такие изменения обсуждают депутаты в Мажилисе, передает BAQ.KZ.

В первом чтении сегодня депутаты рассматривают законопроект "О внесении изменения и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования выборов".

По словам министра нацэкономики Серика Жумангарина, изменения направлены на повышение прозрачности избирательных процедур, запрет финансирования вне избирательных фондов, уточнение порядка повторного голосования при равенстве голосов кандидатов в акимы, а также усиление требований к членам избирательных комиссий и регулирование их статуса.

В рамках законопроекта предлагается урегулировать использование онлайн-платформ в предвыборной агитации, установить ответственность за создание неравных условий для кандидатов, а также запретить финансирование избирательных кампаний вне избирательных фондов.

Кроме того, усиливается ответственность за нарушения при расходовании бюджетных средств, выделенных кандидатам на агитацию.

"Усиливается ответственность за нарушение порядка расходования государственных бюджетных средств, выделенных кандидату на предвыборную агитацию. Административные штрафы за данные нарушения увеличены от 5 до 25 месячных расчетных показателей. Это будет способствовать целевому и прозрачному использованию бюджетных средств", - сказал Жумангарин.

Также внесены редакционные правки, направленные на компетенции маслихатов в соответствие с положениями Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан".

"В целом, предлагаемые меры направлены на обеспечение добросовестной конкуренции и установление понятных единых правил для всех участников избирательного процесса", - заключил Жумангарин.

