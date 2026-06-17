Мажилис одобрил поправки в соглашения в рамках ОДКБ

Мажилис ратифицировал два протокола о внесении изменений в соглашения, действующие в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, передает BAQ.KZ.

Первый документ вносит поправки в Соглашение о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ от 10 декабря 2010 года. Второй – в Соглашение о сотрудничестве государств-членов ОДКБ в сфере перевозок воинских и других формирований, их движимого имущества, а также продукции военного назначения от 15 сентября 2015 года.

Поправки носят уточняющий характер. Они направлены на приведение положений соглашений в соответствие с национальным законодательством стран – участниц ОДКБ, а также с нормативными правовыми документами организации.

В рамках первого соглашения актуализируются нормы, касающиеся управления формированиями, оперативного рассмотрения вопросов перевозки и транзита формирований для выполнения поставленных задач, а также создания необходимых условий для их функционирования на территории сторон.

Второй документ обновляет нормы, которые позволят повысить оперативность при организации и выполнении перевозок воинских и других формирований. Это касается случаев, когда необходимо принять незамедлительные меры при выполнении задач по предназначению или участии в совместных учениях.

Ранее Мажилис ратифицировал Соглашение об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами.