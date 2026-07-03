МЧС перевело силы в Алматы на усиленный режим из-за дождей
Из-за дождливой погоды спасатели переведены на усиленный режим
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В Алматы и Алматинской области подразделения МЧС переведены на усиленный режим дежурства из-за дождливой погоды и селеопасного сезона, передает корреспондент BAQ.KZ.
Как сообщили в ведомстве, спасатели круглосуточно следят за состоянием русел горных рек и потенциально опасных участков. Информация с мониторинговых постов по рекам Большая Алматинка, Малая Алматинка и Каргалы поступает каждый час.
Кроме того, специалисты заранее расчистили русло реки Аксай, чтобы обеспечить беспрепятственный пропуск воды.
Еще до начала осадков на участках с риском подтоплений были размещены силы ДЧС, ГУ "Казселезащита", Республиканской спасательной службы "Барыс", Службы спасения, военнослужащие части №28237 МЧС, а также подрядные организации акимата с водооткачивающей техникой.
В настоящее время работают оперативные штабы МЧС и ДЧС, а на наиболее опасных участках развернуты 14 мониторинговых постов.
В ведомстве подчеркнули, что на данный момент происшествий не зарегистрировано, а подразделения МЧС продолжают круглосуточное дежурство.
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