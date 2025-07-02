В Карагандинской области скончался двухлетний ребёнок, попавший под грузовой поезд, передает BAQ.KZ.

Трагедия произошла 1 июня 2025 года в 11:47 на перегоне Караганозек – Карабас, участок Караганда – Акадыр.

По данным железнодорожной компании, машинист применил экстренное торможение, заметив ребёнка, выбежавшего на пути без сопровождения взрослых.

Однако, из-за короткого расстояния и массы состава, избежать наезда не удалось.

В течение почти месяца врачи боролись за жизнь малыша. Всё это время он находился в крайне тяжёлом состоянии, но, несмотря на усилия медиков, ребёнок скончался.

Компания, обслуживающая участок, выразила глубокие соболезнования семье погибшего и напомнила:

"Железная дорога — зона повышенной опасности. Малейшее упущение внимания может стоить жизни. Берегите детей".

Специалисты призывают родителей и опекунов не оставлять детей без присмотра, особенно вблизи технических зон, таких как железнодорожные пути, строительные площадки и дороги.