Медики боролись месяц: умер малыш, сбитый поездом под Карагандой
В Карагандинской области скончался двухлетний ребёнок, попавший под поезд.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Карагандинской области скончался двухлетний ребёнок, попавший под грузовой поезд, передает BAQ.KZ.
Трагедия произошла 1 июня 2025 года в 11:47 на перегоне Караганозек – Карабас, участок Караганда – Акадыр.
По данным железнодорожной компании, машинист применил экстренное торможение, заметив ребёнка, выбежавшего на пути без сопровождения взрослых.
Однако, из-за короткого расстояния и массы состава, избежать наезда не удалось.
В течение почти месяца врачи боролись за жизнь малыша. Всё это время он находился в крайне тяжёлом состоянии, но, несмотря на усилия медиков, ребёнок скончался.
Компания, обслуживающая участок, выразила глубокие соболезнования семье погибшего и напомнила:
"Железная дорога — зона повышенной опасности. Малейшее упущение внимания может стоить жизни. Берегите детей".
Специалисты призывают родителей и опекунов не оставлять детей без присмотра, особенно вблизи технических зон, таких как железнодорожные пути, строительные площадки и дороги.
Самое читаемое
- Астану назвали одним из красивейших городов мира
- Полицейский из Казахстана стал чемпионом мира по карате
- ХК "Барыс" отправил в отставку весь тренерский штаб
- Бойцовские собаки напали на мальчика: прокуратура взяла на контроль ход расследования
- Дисциплинарный бардак выявили в госслужбе Акмолинской области