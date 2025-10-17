19-летний игрок Диас Толеу скончался во время матча между "Хан-Тенгри" и "Экибастузом". В управлении здравоохранения Алматы сообщили, что спасти спортсмена не удалось, несмотря получасовую реанимацию, передает BAQ.KZ.

Напомним, молодой футболист потерял сознание прямо на поле во время матча. На месте дежурила частная скорая помощь, которая оперативно доставила игрока в больницу.

В управлении здравоохранения Алматы сообщили официальные детали происшествия.

"В больницу 19-летнего футболиста доставили в состоянии клинической смерти. Его привезла частная скорая помощь, дежурившая на месте игры. При поступлении пульс и давление отсутствовали, зрачки были расширены. Медицинская бригада проводила реанимационные мероприятия 30 минут, однако вернуть признаки жизни не удалось. Констатировали биологическую смерть", — сообщили в ведомстве.

По данным Минздрава, тело юноши направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

Казахстанская федерация футбола заявила, что создаст специальную комиссию для расследования трагедии. В нее войдут представители спортивных клубов, медицинских учреждений и независимые эксперты.



В клубе "Хан-Тенгри" подчеркнули, что медицинская бригада дежурила на поле, а помощь была оказана незамедлительно. Однако даже оперативная реакция не помогла спасти жизнь молодого спортсмена.



Диас Толеу был воспитанником академии "Кайрат" и с 2024 года выступал за "Хан-Тенгри". Его смерть стала большим потрясением для всего спортивного сообщества Казахстана. Коллеги и болельщики выражают соболезнования родным и близким юноши.