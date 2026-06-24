Национальный координационный центр экстренной медицины дал официальное разъяснение в связи со смертью Мухтара Ербаяна, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По словам председателя правления центра Ержана Адильбекова, пациент 26 мая 2026 года был доставлен службой скорой помощи в учреждение в крайне тяжёлом состоянии.

На тот момент у пациента наблюдалась клиническая декомпенсация травматического заболевания головного мозга. В приёмном отделении уровень кислорода в крови составлял всего 40%, а артериальное давление снизилось ниже 70 мм ртутного столба.

После этого пациент был госпитализирован в отделение анестезиологии и реанимации, где началась интенсивная терапия.

Как сообщил Ержан Адильбеков, Мухтар Ербаян в декабре 2023 года получил тяжёлую черепно-мозговую травму. Тогда в Центральной городской больнице Алматы ему была проведена операция по поводу острой субдуральной гематомы. После этого он длительное время находился в коме, а затем был выписан на амбулаторное лечение с диагнозом «вегетативное состояние».

Несмотря на неоднократные курсы реабилитации, существенного клинического улучшения состояния пациента не наблюдалось.

По его словам, пациент поступил в центр с тяжёлой дыхательной недостаточностью на фоне двусторонней пневмонии. В дальнейшем состояние постепенно ухудшалось, развился синдром полиорганной недостаточности.

"Пациент находился в отдельной палате реанимационного отделения. Был организован круглосуточный сестринский уход. Палата была оснащена всем необходимым медицинским оборудованием и современными аппаратами. Медикаментозная терапия проводилась в полном объёме. Также родственникам ежедневно предоставлялась возможность наблюдать за состоянием пациента", – отметил Ержан Адильбеков.

По его словам, в процессе лечения неоднократно проводились консилиумы с участием специалистов центра и республиканских экспертов. Также была организована консультация с участием врача из Турецкой Республики.

Однако, несмотря на все проведённые лечебные мероприятия, состояние пациента резко ухудшилось.

"Вчера усилились признаки полиорганной недостаточности, остановилась сердечная деятельность. В результате была зафиксирована биологическая смерть", – сообщил руководитель центра.

В завершение Ержан Адильбеков выразил соболезнования родным и близким покойного.

Напомним, 23 июня Ербаян Мухтар скончался. О смерти молодого человека сообщила его мать. Незадолго до этого стало известно о резком ухудшении состояния Ербаяна, из-за чего он был экстренно госпитализирован в Национальный координационный центр экстренной медицины. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

Также в Министерстве здравоохранения сделали официальное заявление о смерти Мухтара Ербаяна.