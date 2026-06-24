В Кегенском районе Алматинской области обнаружено обгоревшее тело сотрудника полиции, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По имеющейся информации, 23 июня в горной местности примерно в 400 метрах от автодороги "Кокпек – Коктал – Кеген" было найдено тело 37-летнего сотрудника Управления полиции Ауэзовского района Алматы Аслана Альсерова. Сообщается, что на правой кисти погибшего были обнаружены остатки обгоревшей верёвки.

В Департаменте полиции Алматинской области подтвердили факт обнаружения тела и сообщили о возбуждении уголовного дела.

"23 июня в полицию поступило сообщение об обнаружении тела в горной местности. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Личность погибшего установлена. Подтверждается, что он был сотрудником полиции", – сообщили в ведомстве на запрос редакции.

По данным праввохранителей, в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые, среди которых супруга и сын погибшего. Все они водворены в изолятор временного содержания.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

В ведомстве отметили, что иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Ранее в Усть-Каменогорске на автобусной остановке было обнаружено тело мужчины.

Читайте также: