Обгоревшее тело полицейского обнаружено в Алматинской области: задержаны супруга и сын
Тело сотрудника полиции обнаружили в горной местности Кегенского района, по делу задержаны несколько подозреваемых.
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В Кегенском районе Алматинской области обнаружено обгоревшее тело сотрудника полиции, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
По имеющейся информации, 23 июня в горной местности примерно в 400 метрах от автодороги "Кокпек – Коктал – Кеген" было найдено тело 37-летнего сотрудника Управления полиции Ауэзовского района Алматы Аслана Альсерова. Сообщается, что на правой кисти погибшего были обнаружены остатки обгоревшей верёвки.
В Департаменте полиции Алматинской области подтвердили факт обнаружения тела и сообщили о возбуждении уголовного дела.
"23 июня в полицию поступило сообщение об обнаружении тела в горной местности. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Личность погибшего установлена. Подтверждается, что он был сотрудником полиции", – сообщили в ведомстве на запрос редакции.
По данным праввохранителей, в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые, среди которых супруга и сын погибшего. Все они водворены в изолятор временного содержания.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
В ведомстве отметили, что иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Ранее в Усть-Каменогорске на автобусной остановке было обнаружено тело мужчины.
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