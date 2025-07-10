В рамках Года рабочих профессий Министерство здравоохранения совместно с Министерством просвещения объявили о старте постлицензионного контроля образовательной деятельности в медицинских колледжах страны. Цель — вывести подготовку специалистов со средним медицинским образованием на качественно новый уровень, передает BAQ.KZ.

Проверки затрагивают учебные заведения, готовящие таких специалистов, как фельдшеры, медсестры, акушерки, лаборанты, фармацевты и другие. Именно от их квалификации зависит безопасность и эффективность оказания медицинской помощи населению.

Основные направления контроля:

соответствие квалификации преподавателей,

наличие необходимой материально-технической базы,

выполнение учебных программ,

соблюдение санитарно-эпидемиологических норм,

наличие действующей аккредитации по образовательным программам.

"Контроль осуществляется планово. При выявлении нарушений будут применяться меры вплоть до приостановления или аннулирования лицензии", — сообщили в Минздраве.

Из 94 действующих в стране медколледжей в 2025 году проверят 13 учреждений в 9 регионах, включая Астану, Алматы, Актобе, Караганду, Павлодар, ВКО и Улытаускую область.

Пока прошли проверки в пяти колледжах. В трёх случаях лицензии временно приостановлены из-за нарушений. Два колледжа оштрафованы.

По итогам всех проверок будет подготовлен аналитический отчет с рекомендациями по улучшению качества подготовки будущих медиков.

С текущего года в Казахстане введён вступительный экзамен для поступающих в медицинские колледжи.