Медколледжи в Казахстане попали под удар двух министерств
Минздрав и Минпросвещения начали проверки медколледжей по всей стране.
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В рамках Года рабочих профессий Министерство здравоохранения совместно с Министерством просвещения объявили о старте постлицензионного контроля образовательной деятельности в медицинских колледжах страны. Цель — вывести подготовку специалистов со средним медицинским образованием на качественно новый уровень, передает BAQ.KZ.
Проверки затрагивают учебные заведения, готовящие таких специалистов, как фельдшеры, медсестры, акушерки, лаборанты, фармацевты и другие. Именно от их квалификации зависит безопасность и эффективность оказания медицинской помощи населению.
Основные направления контроля:
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соответствие квалификации преподавателей,
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наличие необходимой материально-технической базы,
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выполнение учебных программ,
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соблюдение санитарно-эпидемиологических норм,
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наличие действующей аккредитации по образовательным программам.
"Контроль осуществляется планово. При выявлении нарушений будут применяться меры вплоть до приостановления или аннулирования лицензии", — сообщили в Минздраве.
Из 94 действующих в стране медколледжей в 2025 году проверят 13 учреждений в 9 регионах, включая Астану, Алматы, Актобе, Караганду, Павлодар, ВКО и Улытаускую область.
Пока прошли проверки в пяти колледжах. В трёх случаях лицензии временно приостановлены из-за нарушений. Два колледжа оштрафованы.
По итогам всех проверок будет подготовлен аналитический отчет с рекомендациями по улучшению качества подготовки будущих медиков.
С текущего года в Казахстане введён вступительный экзамен для поступающих в медицинские колледжи.
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