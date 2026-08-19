Медведь вытащил туристку из палатки на Алтае и утащил в лес
Спасти женщину не удалось
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В Республике Алтай медведь напал на туристов, отдыхавших на базе в селе Артыбаш. В результате нападения погибла 29-летняя женщина, передает BAQ.KZ со ссылкой на сообщения российских СМИ и региональных служб.
Трагедия произошла на территории туристической базы. По предварительной информации, медведь подошел к палатке, в которой находились отдыхающие, вытащил женщину и унес ее в лес.
Местные жители попытались прийти туристке на помощь, однако приблизиться к ней не смогли: животное вело себя агрессивно и бросалось на людей. Спасти женщину не удалось.
В региональном управлении МВД сообщили, что погибшей было 29 лет. Она приехала на Алтай из Новосибирска.
После произошедшего решается вопрос о дальнейших действиях в отношении медведя. Прокуратура Республики Алтай организовала проверку обстоятельств трагедии.
Отметим, что в последние дни жители Турочакского района неоднократно сообщали о появлении медведей рядом с населенными пунктами. Животных замечали в том числе в Артыбаше, Иогаче, Турочаке и других селах.
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