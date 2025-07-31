Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал резкие заявления Дональда Трампа, сделанные в его социальной сети Truth. Перепалка между политиками разгорелась после критики Медведевым позиции США по отношению к России и угроз со стороны американского президента, передаёт BAQ.KZ.

"Если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у столь грозного президента США, значит, Россия во всём права и продолжит идти своей дорогой", — написал Медведев в своём Telegram-канале.

Он также с иронией отреагировал на слова Трампа о "мёртвой экономике" России и Индии:

"Пусть вспомнит свои любимые фильмы про "ходячих мертвецов", а также то, как может быть опасна несуществующая в природе "мёртвая рука"", — добавил он, завершив пост смеющимся смайликом.

Поводом для обострения стало заявление Трампа, опубликованное ранее, в котором он посоветовал Медведеву "следить за словами" после угрозы в адрес США и сокращения ультиматума Путину по Украине до 10 дней.

"Скажем Медведеву, несостоявшемуся бывшему президенту России, который считает себя всё ещё президентом, следить за своими словами. Он вступает на очень опасную территорию!" — заявил Трамп в Truth Social.

Два дня назад Медведев заявил, что ультимативный подход США к России может привести к прямому военному конфликту и предостерёг Трампа от подобных высказываний, подчеркнув, что Россия — это не Израиль и не Иран.