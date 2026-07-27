Mercedes с марихуаной и 2 млн тенге остановили в Мангистау
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Троих жителей Мангистауской области задержали после проверки автомобиля Mercedes-Benz E200. В машине полицейские нашли два свертка с марихуаной и более 2 млн тенге, передает BAQ.KZ.
Автомобиль остановили во время республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Карасора». Водителя заподозрили в перевозке наркотиков.
Медицинское освидетельствование подтвердило, что все трое задержанных употребляли марихуану.
Суд привлек их к ответственности и назначил по 20 суток ареста. Мужчин поместили в специальный приемник, автомобиль отправили на штрафстоянку.
По факту незаконного хранения наркотиков начато досудебное расследование. Другие сведения полиция не раскрывает в интересах следствия.
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