Mercedes с марихуаной и 2 млн тенге остановили в Мангистау

Троих жителей Мангистауской области задержали после проверки автомобиля Mercedes-Benz E200. В машине полицейские нашли два свертка с марихуаной и более 2 млн тенге, передает BAQ.KZ.

Автомобиль остановили во время республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Карасора». Водителя заподозрили в перевозке наркотиков.

Медицинское освидетельствование подтвердило, что все трое задержанных употребляли марихуану.

Суд привлек их к ответственности и назначил по 20 суток ареста. Мужчин поместили в специальный приемник, автомобиль отправили на штрафстоянку.

По факту незаконного хранения наркотиков начато досудебное расследование. Другие сведения полиция не раскрывает в интересах следствия.

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