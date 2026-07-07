Определились все участники четвертьфинала чемпионата мира по футболу 2026 года, передает BAQ.kz.

Испанцы в напряженном матче обыграли Португалию со счетом 1:0. Основное время близилось к ничьей, однако на 91-й минуте победный гол забил Микель Мерино, воспользовавшись передачей Феррана Торреса.

Во втором матче игрового дня сборная Бельгии уверенно победила США – 4:1.

Счет уже на 9-й минуте открыл Шарль Де Кетеларе, однако американцы сравняли благодаря голу Малика Тильмана после штрафного. Еще до перерыва Де Кетеларе вновь вывел бельгийцев вперед, оформив дубль. Во втором тайме преимущество своей команды увеличил Ханс Ванакен, эффектно поразив пустые ворота ударом почти с 40 метров после ошибки голкипера США. Окончательный счет в компенсированное время установил Ромелу Лукаку.

Таким образом, в четвертьфинале чемпионата мира-2026 сборная Испании сыграет против Бельгии.

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