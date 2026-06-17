На чемпионате мира по футболу 2026 года состоялись очередные матчи первого тура группового этапа. Болельщики увидели сразу 12 забитых мячей, хет-трик Лионеля Месси, дубль Эрлинга Холанда и победу французов во главе с Килианом Мбаппе, передает BAQ.kz.

Аргентина – Алжир

Действующие чемпионы мира начали турнир с победы над сборной Алжира со счетом 3:0. Лионель Месси забил на 17-й, 60-й и 76-й минутах, оформив хет-трик и фактически в одиночку решил исход матча.

Аргентина контролировала игру на протяжении всей встречи и практически не позволила сопернику создать опасные моменты у своих ворот. Команда набрала первые три очка в группе J.

После матча Месси признался, что по-прежнему получает удовольствие от футбола.

"Я люблю играть в футбол. Это моя страсть с самого детства. Когда я в хорошей форме, я выкладываюсь на поле на все сто".

Норвегия – Ирак

В группе I сборная Норвегии обыграла Ирак со счетом 4:1.

Первый гол на 29-й минуте забил Эрлинг Холанд после передачи Давида Вольфа. Во втором тайме Лео Остигард отличился после розыгрыша углового, а в компенсированное время Айман Хуссейн отправил мяч в собственные ворота.

Холанд начал турнир с дубля и подтвердил статус главной ударной силы своей команды.

Франция – Сенегал

Еще одним победителем игрового дня стала сборная Франции. Лишь на 67-й минуте Килиан Мбаппе открыл счет после передачи Майкла Олисе.

Затем Брэдли Барколя красивым ударом перебросил вратаря и удвоил преимущество французов. Сенегал сумел сократить отставание уже в добавленное время, но интрига продержалась недолго. На 97-й минуте Мбаппе оформил дубль и поставил точку в матче - 3:1. Французская сборная уверенно начала путь на турнире и подтвердила статус одного из фаворитов чемпионата.

Какие игры впереди

Во втором туре группового этапа Аргентина встретится с Австрией, а Алжир сыграет против Иордании.

В группе I Норвегия постарается закрепиться среди лидеров квартета, тогда как Францию ждет продолжение борьбы за первое место в своей группе.

Чемпионат мира проходит сразу в трех странах - США, Канаде и Мексике. Финал турнира состоится 19 июля.

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