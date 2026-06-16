"Мы здесь не ради футбола!": иранские болельщики устроили протест на матче ЧМ

Матч сборной Ирана против Новой Зеландии на чемпионате мира по футболу привлек внимание не только спортивными событиями, но и масштабной акцией протеста иранской диаспоры в США.

Встреча, завершившаяся со счетом 2:2, прошла на стадионе SoFi в Инглвуде, пригороде Лос-Анджелеса. На трибунах собрались тысячи выходцев из Ирана, многие из которых использовали матч как возможность выразить свое отношение к действующей власти в стране.

Несмотря на ограничения на политическую символику, часть болельщиков пришла на стадион с историческими флагами Ирана со львом и солнцем – символом, использовавшимся до Исламской революции 1979 года. Для многих представителей иранской диаспоры этот флаг остается символом национальной идентичности и несогласия с нынешним политическим режимом.

Некоторые зрители поддерживали национальную сборную, однако для многих главным поводом для посещения матча стала возможность публично выразить свою гражданскую позицию.

Лос-Анджелес считается крупнейшим центром иранской диаспоры за пределами Ирана. По различным оценкам, в регионе проживает около 500 тысяч выходцев из этой страны, из-за чего город нередко называют "егеранджелесом".

Матч состоялся на фоне сообщений о возможном продвижении переговоров между США и Ираном, что также усилило общественное внимание к событию.

Ранее США и Иран достигли соглашения о прекращении конфликта.

Ожидается, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном будет подписан в пятницу в Швейцарии. Соглашение предполагает прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, открытие Ормузского пролива для международного судоходства и запуск переговорного процесса по окончательному урегулированию.

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