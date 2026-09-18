«Меткость у казахов в крови»: выступление снайперов восхитило Сеть
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Казахстанская снайперская пара привлекла внимание пользователей соцсетей своим выступлением на международных соревнованиях подразделений специального назначения «Вызов-7». Участники продемонстрировали точность и слаженную работу, поразив все цели с первого выстрела, передает BAQ.KZ.
Видео с выступлением казахстанцев распространилось в Threads. На кадрах снайперская пара последовательно проходит несколько позиций, быстро готовится к стрельбе и поражает мишени одну за другой.
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«Пока безупречно. Очень четко, быстро работает… Минута с небольшим – ребята двинулись уже на заключительную позицию. Это хорошее время», – отметили комментаторы трансляции.
На заключительном этапе казахстанцы решили воспользоваться возможностью поразить бонусную мишень, расположенную на дистанции 425 метров. На нее участникам давался только один выстрел. Казахстанский снайпер попал в цель.
«Есть. Всё. Идеально. Все цели были поражены первым выстрелом без каких-либо досылов. Я думаю, шикарное время будет, плюс бонусная мишень. Молодцы», – отреагировали комментаторы.
Выступление казахстанской пары активно обсуждают и пользователи Threads. Многие в комментариях отмечают точность, спокойствие и собранность участников.
«Меткость у казахов в крови», «Так горд за них, будто сам стрелял», «Снайпер очень спокоен и собран, все действия хладнокровные и четкие – красота!», «Молодцы, казахи! Реально достойную работу показали», – пишут пользователи соцсети.
Ранее танкисты морской пехоты поразили все мишени на полигоне в Мангистау.
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