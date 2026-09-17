Международный фестиваль AI-кино пройдет в Астане
Призовой фонд составит $2 млн.
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Международный фестиваль фильмов, созданных с помощью искусственного интеллекта, Astana AI Film Festival пройдет в столице с 1 по 3 октября в рамках AI & Digital Bridge 2026,.
Сколько заявок поступило
На конкурс поступило 8 067 заявок из 125 стран мира. Казахстан занял второе место по количеству представленных работ – отечественные авторы направили 829 заявок.
В десятку стран с наибольшим числом заявок также вошли США, Индия, Китай, Южная Корея, Великобритания, Индонезия, Япония, Бразилия и Франция.
В фестивале участвуют как начинающие авторы, так и создатели AI-контента с международной аудиторией.
Как пройдет фестиваль
В течение трёх дней в Астане соберутся финалисты конкурса, члены международного жюри, представители технологической и креативной индустрий.
Конкурсные фильмы покажут зрителям на большом экране. Первые показы состоятся 1 октября в кинотеатре Chaplin.
Посещение будет бесплатным по предварительно полученным билетам.
Итоги конкурса объявят 3 октября на площадке AI & Digital Bridge 2026.
Какой призовой фонд
Общий призовой и инвестиционный фонд фестиваля составляет 2 млн долларов.
Из них:
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$1 млн предусмотрен для победителей конкурсной программы;
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$1 млн направят на инвестиционную поддержку перспективных AI-команд.
Основная программа фестиваля проходит под темой The Future Worth Living In – «Будущее, в котором стоит жить».
Её призовой фонд составляет $750 тыс. Победитель Гран-при получит $450 тыс., обладатели второго и третьего мест – $200 тыс. и $100 тыс. соответственно.
Какие ещё будут награды
Ещё $250 тыс. предусмотрено для открытой секции.
Пять победителей получат по $50 тыс. в следующих категориях:
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«Лучший персонаж»;
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«Лучшая режиссура»;
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«Лучший визуальный язык»;
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«Лучшая история»;
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«Лучшая концепция».
Что требуется от участников
На конкурс принимались короткометражные фильмы продолжительностью от трёх минут.
Одним из главных условий стал формат full AI – искусственный интеллект должен быть ключевой частью процесса создания фильма.
Все работы проходят обязательную проверку на плагиат.
Как поддержат AI-команды
Фестиваль предусматривает не только денежные призы, но и дальнейшую поддержку перспективных проектов.
Отобранные команды зарегистрируют юридические лица в Казахстане и станут резидентами Astana Hub.
Получателей инвестиций определят с учётом качества работ, уровня их реализации и потенциала в сфере AI-производства.
Кроме того, в рамках технологического партнёрства с BytePlus 25 финалистов получат годовую подписку на платформу генерации контента DRAMAGIC с пакетом 60 тыс. кредитов.
Кто войдёт в жюри
В состав международного жюри вошли бывший генеральный директор ЮНЕСКО и экс-министр культуры Франции Одри Азуле, декан Института исследований искусственного интеллекта China Film Group Ма Пин, заместитель декана факультета анимации Пекинской киноакадемии Ван Хао, предприниматель и инвестор Баладжи Сринивасан, а также представитель BytePlus.
Финансовую и технологическую поддержку AAIFF оказывают представители международной IT- и венчурной индустрии.
В частности, $1 млн инвестиционного капитала для поддержки перспективных команд предоставил Баладжи Сринивасан – бывший технический директор Coinbase, экс-генеральный партнёр венчурного фонда a16z и основатель The Network School.
Технологическим партнёром фестиваля выступает BytePlus – B2B-направление ByteDance, известной такими продуктами, как TikTok и CapCut, а также разработками в сфере генеративного искусственного интеллекта.
Почему фестиваль проводят в Казахстане
По словам основателя и председателя совета AAIFF Алмаса Жали, количество заявок из разных стран показывает рост интереса к AI-кино и формирование новой индустрии.
Организаторы рассчитывают создать вокруг фестиваля экосистему AI-производства в Казахстане. Перспективные команды смогут зарегистрировать компании в стране, стать резидентами Astana Hub и продолжить производство AI-контента из Казахстана.
Фестиваль проходит в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта в Казахстане и станет частью AI & Digital Bridge 2026.
Отдельная программа Creative Bridge будет посвящена влиянию искусственного интеллекта на кино, музыку, визуальное искусство, медиа, моду и сторителлинг.
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