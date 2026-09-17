Международный фестиваль фильмов, созданных с помощью искусственного интеллекта, Astana AI Film Festival пройдет в столице с 1 по 3 октября в рамках AI & Digital Bridge 2026,.

Сколько заявок поступило

На конкурс поступило 8 067 заявок из 125 стран мира. Казахстан занял второе место по количеству представленных работ – отечественные авторы направили 829 заявок.

В десятку стран с наибольшим числом заявок также вошли США, Индия, Китай, Южная Корея, Великобритания, Индонезия, Япония, Бразилия и Франция.

В фестивале участвуют как начинающие авторы, так и создатели AI-контента с международной аудиторией.

Как пройдет фестиваль

В течение трёх дней в Астане соберутся финалисты конкурса, члены международного жюри, представители технологической и креативной индустрий.

Конкурсные фильмы покажут зрителям на большом экране. Первые показы состоятся 1 октября в кинотеатре Chaplin.

Посещение будет бесплатным по предварительно полученным билетам.

Итоги конкурса объявят 3 октября на площадке AI & Digital Bridge 2026.

Какой призовой фонд

Общий призовой и инвестиционный фонд фестиваля составляет 2 млн долларов.

Из них:

$1 млн предусмотрен для победителей конкурсной программы;

$1 млн направят на инвестиционную поддержку перспективных AI-команд.

Основная программа фестиваля проходит под темой The Future Worth Living In – «Будущее, в котором стоит жить».

Её призовой фонд составляет $750 тыс. Победитель Гран-при получит $450 тыс., обладатели второго и третьего мест – $200 тыс. и $100 тыс. соответственно.

Какие ещё будут награды

Ещё $250 тыс. предусмотрено для открытой секции.

Пять победителей получат по $50 тыс. в следующих категориях:

«Лучший персонаж»;

«Лучшая режиссура»;

«Лучший визуальный язык»;

«Лучшая история»;

«Лучшая концепция».

Что требуется от участников

На конкурс принимались короткометражные фильмы продолжительностью от трёх минут.

Одним из главных условий стал формат full AI – искусственный интеллект должен быть ключевой частью процесса создания фильма.

Все работы проходят обязательную проверку на плагиат.

Как поддержат AI-команды

Фестиваль предусматривает не только денежные призы, но и дальнейшую поддержку перспективных проектов.

Отобранные команды зарегистрируют юридические лица в Казахстане и станут резидентами Astana Hub.

Получателей инвестиций определят с учётом качества работ, уровня их реализации и потенциала в сфере AI-производства.

Кроме того, в рамках технологического партнёрства с BytePlus 25 финалистов получат годовую подписку на платформу генерации контента DRAMAGIC с пакетом 60 тыс. кредитов.

Кто войдёт в жюри

В состав международного жюри вошли бывший генеральный директор ЮНЕСКО и экс-министр культуры Франции Одри Азуле, декан Института исследований искусственного интеллекта China Film Group Ма Пин, заместитель декана факультета анимации Пекинской киноакадемии Ван Хао, предприниматель и инвестор Баладжи Сринивасан, а также представитель BytePlus.

Финансовую и технологическую поддержку AAIFF оказывают представители международной IT- и венчурной индустрии.

В частности, $1 млн инвестиционного капитала для поддержки перспективных команд предоставил Баладжи Сринивасан – бывший технический директор Coinbase, экс-генеральный партнёр венчурного фонда a16z и основатель The Network School.

Технологическим партнёром фестиваля выступает BytePlus – B2B-направление ByteDance, известной такими продуктами, как TikTok и CapCut, а также разработками в сфере генеративного искусственного интеллекта.

Почему фестиваль проводят в Казахстане

По словам основателя и председателя совета AAIFF Алмаса Жали, количество заявок из разных стран показывает рост интереса к AI-кино и формирование новой индустрии.

Организаторы рассчитывают создать вокруг фестиваля экосистему AI-производства в Казахстане. Перспективные команды смогут зарегистрировать компании в стране, стать резидентами Astana Hub и продолжить производство AI-контента из Казахстана.

Фестиваль проходит в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта в Казахстане и станет частью AI & Digital Bridge 2026.

Отдельная программа Creative Bridge будет посвящена влиянию искусственного интеллекта на кино, музыку, визуальное искусство, медиа, моду и сторителлинг.

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