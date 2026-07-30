Межпартийные дебаты становятся главным трендом выборов — эксперты

Нынешняя избирательная кампания в Казахстане заметно отличается от предыдущих более высокой интенсивностью публичной политической конкуренции. Наряду с традиционной агитацией партии все чаще вступают в открытые дискуссии друг с другом, а главным предметом обсуждения становятся конкретные инициативы и программы. К такому выводу пришли эксперты на платформе «САЙЛАУ-2026: медиа и цифровые платформы», организованной Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте РК.

По словам политолога Талгата Калиева, в отличие от предыдущих кампаний, сегодня акцент сместился не только на встречи с избирателями в регионах и работу в цифровом пространстве, но и на открытую полемику между участниками избирательного процесса.

Политическая дискуссия выходит на первый план

Эксперт отметил, что уже в первые дни агитации между политическими силами развернулась публичная дискуссия по вопросам эффективности парламентской деятельности, представительства интересов предпринимательского сообщества и роли бизнеса в политике.

«Подобные дискуссии свидетельствуют о росте конкурентности электорального процесса и готовности партий не только представлять свои программы, но и публично отстаивать собственные позиции по актуальным вопросам общественного развития», – подчеркнул Талгат Калиев.

По его словам, дополнительным фактором развития политической конкуренции стало обновление партийного руководства. Во многих политических организациях многолетние лидеры передали полномочия представителям нового поколения.

«Новые руководители должны привнести в партийную систему новые идеи и подходы, соответствующие современным вызовам, а также способствовать привлечению новых сторонников и дальнейшему развитию политической конкуренции», – отметил политолог.

Межпартийные дебаты могут стать главным трендом кампании

Заместитель председателя правления Казахстанского института общественного развития Азамат Байгалиев также считает, что нынешняя избирательная кампания демонстрирует переход к более содержательной политической конкуренции.

По его словам, сегодня в центре межпартийной полемики находятся вопросы представительства интересов бизнеса, налоговой политики, лоббизма и качества законодательных инициатив. Это свидетельствует о постепенном переходе от преимущественно имиджевой кампании к обсуждению конкретных политических решений.

Эксперт отметил, что уже сейчас прослеживается различие в стратегиях участников кампании: одни партии делают ставку на парламентский опыт и узнаваемость, другие – на более высокую публичную активность и жесткую политическую риторику.

«Если эта тенденция сохранится, именно серия межпартийных дебатов может стать одним из ключевых элементов нынешней кампании. Такие дискуссии позволят оценить не только критические аргументы участников, но и их способность предлагать реалистичные решения по наиболее актуальным вопросам общественной повестки», – заявил Азамат Байгалиев.

Азамат Байгалиев, фото kisi.kz

По мнению эксперта, усиление содержательной политической конкуренции способствует повышению качества общественного диалога и дает избирателям больше возможностей для осознанного выбора, основанного на анализе программ и предложений политических партий.

Теледебаты станут главным испытанием для партий Еще один участник экспертной платформы – руководитель управления РГУ «Қоғамдық келісім» Елдос Жумагулов – также отметил, что первые дни избирательной кампании показали переход партий от традиционной агитации к более открытой политической конкуренции. По его словам, уже на старте кампании в центре общественного внимания оказались вопросы представительства интересов бизнеса, налоговой политики, развития сельских территорий и экологической повестки. Это, по мнению эксперта, свидетельствует о более высоком уровне содержательной политической конкуренции по сравнению с предыдущими выборами. Елдос Жумагулов, фото kisi.kz Жумагулов отметил, что соперничество между участниками кампании развивается сразу на нескольких уровнях – как в формате межпартийной полемики, так и внутри самих политических организаций. «В этих условиях особое значение приобретают теледебаты. Именно они покажут, смогут ли партии перейти от взаимной критики к содержательному разговору о своих программах и предложить избирателям убедительную альтернативу. Во многом именно качество этой дискуссии определит восприятие всей избирательной кампании», – подчеркнул Елдос Жумагулов. По мнению эксперта, усиление открытой политической конкуренции способствует более осознанному выбору граждан и одновременно повышает требования к качеству предвыборных программ, аргументации и публичной коммуникации политических партий.

Экспертная платформа «САЙЛАУ-2026: медиа и цифровые платформы» была посвящена вопросам трансформации политической коммуникации в цифровую эпоху, использованию искусственного интеллекта в предвыборной агитации, противодействию дезинформации и современным тенденциям электорального поведения.

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