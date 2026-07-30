«Это была не просто борьба за голоса»: политолог оценила первые теледебаты

Первые телевизионные дебаты, прошедшие в рамках выборов в Курултай, выполнили свою главную задачу. Такое мнение выразила политолог Найла Мухтарова, передает корреспондент BAQ.KZ.

По ее словам, дебаты стали одним из ключевых этапов первых выборов в Курултай, которые проходят в условиях новой политической системы. Во время эфира семь политических партий представили свои программы, а также рассказали о приоритетах и планах на будущее.

«Партии показали, каких целей они намерены достичь, какими ресурсами планируют воспользоваться и в какие сроки рассчитывают выполнить свои обещания. Для избирателей это очень важная информация», – отметила политолог.

По мнению Найлы Мухтаровой, теледебаты посмотрели тысячи, а возможно, и миллионы казахстанцев. Поэтому они стали площадкой не только для презентации предвыборных программ, но и для демонстрации политических взглядов, культуры ведения дискуссии и умения выстраивать диалог с обществом.

Вместе с тем эксперт подчеркнула, что первые дебаты не могли пройти без отдельных недочетов.

«Эксперты уже дали свою оценку прошедшей дискуссии. Если высказанные предложения будут учтены, а выявленные недостатки устранены, следующие теледебаты станут еще более содержательными и качественными», – считает она.

По словам политолога, представители партий смогли продемонстрировать и уровень своей политической культуры. Это проявилось в манере вести дискуссию, отвечать на вопросы и уважительно относиться к оппонентам.

«Это была не просто борьба за голоса. Прежде всего, это возможность привлечь внимание граждан и открыто показать свою позицию», – сказала Найла Мухтарова.

Она также положительно оценила организацию дебатов. По словам эксперта, очередность выступлений определялась с помощью рандомайзера, что обеспечило равные условия для всех участников. Кроме того, представители партий соблюдали заранее принятую хартию этики, отказавшись от личных выпадов и некорректных высказываний.

«На первый взгляд такие механизмы могут показаться незначительными деталями. Однако в современных политических технологиях и организации избирательных кампаний они имеют большое значение. Это один из важных элементов честных и цивилизованных дебатов, который широко применяется в мировой практике», – отметила политолог.

В целом, по мнению Найлы Мухтаровой, первые политические теледебаты можно считать успешными. Она выразила уверенность, что с учетом полученного опыта следующие дискуссии будут еще более содержательными и качественными.

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