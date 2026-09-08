Межведомственная координация и аналитика: что изменится в Совете безопасности Казахстана

Изменения в структуре Совета Безопасности могут усилить межведомственную координацию, аналитическую работу и повысить скорость прохождения информации между государственными органами. Как новая конфигурация Совбеза может повлиять на эффективность госуправления, корреспондент BAQ.KZ обсудил с казахстанскими политологами.

Совет Безопасности Казахстана координирует государственную политику в сфере национальной безопасности и обороноспособности. Его председателем является Президент.

29 августа 2026 года Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Указ №1416, которым был образован Аппарат Совета Безопасности как государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный Президенту. Аппарат определен рабочим органом Совбеза и обеспечивает его информационно-аналитическую и организационную деятельность.

Указом также была закреплена должность заместителя Председателя Совета Безопасности. 31 августа на эту должность назначена Аида Балаева.

Не новая силовая структура, а центр координации

Политолог Газиз Абишев считает, что происходящие изменения не следует воспринимать как коренную перестройку всей системы национальной безопасности. По его словам, исполнительные функции остаются за КНБ, МВД, Министерством обороны, Национальной гвардией, МИД и другими профильными структурами.

«Я бы не стал говорить, что это какая-то коренная реформа. Совет Безопасности существовал раньше и все эти годы, исходя из политических причин, работал в качестве отдела Администрации Президента. Сейчас он выделен в отдельный государственный орган. Нужно понимать, что это координирующий орган. У него самого нет никаких силовых ресурсов», – отметил Абишев.

По его мнению, главный смысл изменений заключается не в появлении еще одного органа с силовыми полномочиями, а в усилении площадки, где будет сводиться информация от разных ведомств и формироваться единая оценка рисков.

Это соответствует и официально закрепленной роли Совбеза: он должен именно координировать деятельность государственных органов в сфере безопасности, законности и правопорядка, тогда как непосредственное исполнение решений остается за соответствующими ведомствами.

Аналитика может стать главным ресурсом Совбеза

Абишев считает, что статус отдельного государственного органа прежде всего позволит укрепить аналитический потенциал Совета Безопасности.

«Выделение в отдельный государственный орган наделяет Совет Безопасности большими аналитическими ресурсами. Может быть, часть аналитических ресурсов из курируемых организаций переместится туда. Скорее всего, в одной точке будет сконцентрирована техническая и прогнозная аналитика. Будут специалисты, которые смогут совместно с КИСИ и другими аналитическими центрами заниматься серьезными прогнозными сценариями развития событий», – считает политолог.

По его мнению, такая система позволит глубже анализировать не только традиционные угрозы, но и религиозный экстремизм, терроризм и другие риски.

Фактически речь может идти о переходе от реагирования на уже возникшую ситуацию к более сильной прогнозной модели. При такой архитектуре задача Совбеза – заранее свести сигналы от разных органов, определить потенциальную угрозу и предложить руководству страны варианты решений.

Политолог Талгат Калиев также считает, что в нынешней международной ситуации центральное значение приобретает именно координация.

«В условиях глобальной турбулентности безопасность перестает быть абстракцией и становится одним из главных приоритетов любого государства. Когда в разных регионах разворачиваются трагические конфликты, наша страна остается одной из наиболее безопасных и стабильных. Это достояние важно сохранять. Поэтому укрепление Совета безопасности должно усилить межведомственную координацию и подчинить ее одной идее», – отметил эксперт.

Газиз Абишев напоминает, что ключевые решения в сфере внутренней и внешней политики принимает Президент, которому поступает информация от государственных органов.

Однако организационные изменения, по его мнению, могут сократить путь этой информации.

«Выделение в отдельный государственный орган может повысить бюрократическую эффективность, потому что процессы и сигналы будут проходить чуть быстрее», – сказал Абишев.

Почему Аида Балаева?

Отдельный вопрос – назначение Аиды Балаевой заместителем председателя Совета Безопасности. Она не является представителем традиционного силового блока и до назначения занималась прежде всего вопросами государственной политики, информации, культуры и общественных коммуникаций.

Газиз Абишев связывает это решение с необходимостью усилить гражданскую составляющую в координации силовых структур.

«Аида Балаева все-таки гражданский человек и универсальный политический управленец. Поэтому ее назначение, на мой взгляд, связано с осуществлением гражданского и политического контроля за силовыми ведомствами. Если Аппарат создается как гражданский аналитический орган, она должна привнести в аналитическую службу Совета Безопасности именно такой невоенный подход», – считает Абишев.

По его мнению, значение имеет и управленческий опыт Балаевой – способность эффективно выстраивать внутренние процессы в государственных структурах.

Талгат Калиев, в свою очередь, обращает внимание на ее опыт работы с информационной сферой.

«Аида Балаева – опытный идеолог, человек с богатым практическим опытом, прекрасно ориентирующийся в информационной сфере. Это означает, что деятельность силовых органов будет реагировать на резонансы в информационном пространстве и социальных сетях, а также повышать устойчивость к гибридным и информационным угрозам. В том числе, надеюсь, будет усилено противодействие кибермошенничеству», – отметил политолог.

Такое назначение может свидетельствовать о расширении самого понимания национальной безопасности. Помимо армии, правоохранительных органов и специальных служб, все большее значение приобретают информационные риски, киберугрозы, общественные настроения и способность государства своевременно реагировать на кризисы в публичном пространстве.

Как понять, что реформа работает?

Оценить эффективность Совета Безопасности по набору количественных показателей сложно, отмечают эксперты.

Абишев считает, что для системы безопасности главным результатом является отсутствие крупных системных сбоев.

«Здесь нет какого-то специального KPI. Конкретный результат – отсутствие серьезных системных провалов безопасности. Окончательную политическую оценку тому, насколько Совет Безопасности выполняет поставленные задачи дает Президент», – пояснил политолог.

По словам Калиева, показателем успешной работы системы станет ситуация, когда родители смогут без опасений отпускать детей одних на улицу, не будут бояться отправлять сыновей в армию, а количество трагических происшествий будет сокращаться.

Таким образом, реформа Совета Безопасности сама по себе не меняет систему силовых органов Казахстана. Ее потенциальный эффект заключается в другом – в более сильной аналитике, быстром обмене информацией, межведомственной координации и профилактике угроз. Насколько эта модель повысит эффективность государственного управления, можно будет оценивать уже по тому, сможет ли она быстрее выявлять риски и предотвращать ситуации, которые требуют вмешательства государства.