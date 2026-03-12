После сообщений о пожаре в жилом комплексе "Fairmont The Palm" в Дубае в СМИ появились публикации о возможной недвижимости казахстанцев в этом объекте. Министерство иностранных дел, Генеральная прокуратура и Комитет национальной безопасности Казахстана прокомментировали данную информацию в ответ на официальный запрос корреспондента BAQ.KZ. Подробнее – в материале.

Генпрокуратура: обращений о проверке происхождения средств не было

В Генеральной прокуратуре сообщили, что в ведомство не поступали материалы или обращения о проверке законности происхождения средств.

«В Генеральную прокуратуру не поступали материалы и обращения касательно законности происхождения средств, использованных для приобретения зарубежной недвижимости гражданами Республики Казахстан в «Fairmont The Palm», за исключением запросов средств массовой информации», – сообщили в Службе по возврату активов Генпрокуратуры.

При этом в надзорном органе уточнили, что данный вопрос изучался в рамках проводимой работы по возврату активов. Однако более детальная информация не раскрывается.

«Детальные сведения о проводимой работе, по решению Комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретённых активов, отнесены к информации ограниченного распространения», – пояснили в ведомстве.

В прокуратуре подчеркнули, что обнародование более подробной информации на данном этапе является преждевременным.

По данным ведомства, за последние 2,5 года органами прокуратуры приняты меры по возврату государству активов на сумму более 1,3 трлн тенге, из которых фактически возвращены активы на 1,076 трлн тенге.

КНБ: сведениями не располагаем

В Комитете национальной безопасности также ответили на запрос BAQ.KZ. В ведомстве сообщили, что не располагают сведениями по указанным вопросам.

«Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан Ваш запрос рассмотрен. Сообщаем, что по указанным вопросам сведениями не располагаем», – говорится в официальном ответе.

МИД: обращений от граждан Казахстана не поступало

В Министерстве иностранных дел сообщили, что по имеющейся информации официальных обращений от граждан Казахстана в связи с повреждением объектов недвижимости в Дубаев не поступало.

«По имеющейся информации, официальных обращений от граждан РК в связи с повреждением объектов недвижимости в жилом комплексе «Fairmont The Palm» (Дубай) не поступало», – сообщили в пресс-службе МИД РК.

В ведомстве также отметили, что информация о наличии у граждан Казахстана недвижимости в Объединённых Арабских Эмиратах находится в ведении органов государства пребывания.

При этом в министерстве подчеркнули, что в случае поступления обращений казахстанские дипломатические учреждения готовы оказать необходимое содействие.

«В случае поступления обращений от граждан Казахстана загранучреждения РК в ОАЭ готовы оказать необходимое консульско-правовое содействие в рамках действующего законодательства и международной практики», – отметили в МИД.

Ранее сообщения о пожаре в жилом комплексе "Fairmont The Palm" в Дубае, а также публикации о возможной недвижимости казахстанцев в этом объекте обсуждались в ряде международных и казахстанских СМИ и вызвали общественный интерес.

Напомним, депутат Ерлан Саиров ранее заявил, что Генеральная прокуратура должна проверить, насколько законно граждане страны, ранее занимавшие руководящие должности, либо их родственники приобретали недвижимость за рубежом.