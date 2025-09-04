МИД Казахстана опроверг слухи о задержании министра Мурата Нуртлеу
В Министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали распространившуюся в сети информацию о якобы задержании главы внешнеполитического ведомства Мурата Нуртлеу, передает BAQ.KZ.
Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров заявил, что эта новость не соответствует действительности.
"Расцениваем подобные вбросы как нарушение журналистской этики и действующего законодательства нашей страны", – отметил Смадияров.
Ранее в СМИ появилась информация о задержании министра иностранных дел Мурата Нуртлеу и бизнесмена Гаджи Гаджиева.
Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева сразу выступила с обращением к журналистам на фоне публикаций о якобы задержанных госслужащих. Она предупредила об ответственности за распространение фейковых новостей.
