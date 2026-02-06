МИД Казахстана прокомментировал ситуацию вокруг Нурлана Сабурова
Министерство иностранных дел Казахстана прояснило ситуацию вокруг казахстанского комика Нурлана Сабурова, передает BAQ.KZ.
По данным ведомства, сам Сабуров в посольство Казахстана в России не обращался. Также в МИД сообщили, что от российских правоохранительных и иных официальных органов никакой информации о нём не поступало.
Таким образом, никаких официальных запросов или действий со стороны российских органов в отношении Сабурова не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Предварительные причины связаны с нарушениями миграционного и налогового законодательства.
Напомним, что в прошлом году стендапер уже нарушал миграционные правила РФ, превысив допустимый срок пребывания в стране. Тогда он отделался штрафом и получил две недели на выезд с последующим въездом по правилам.
