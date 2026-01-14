Казахстан выразил серьёзную обеспокоенность в связи с атаками беспилотных дронов на три танкера, следовавших к морскому терминалу Каспийского трубопроводного консорциума в акватории Черного моря 13 января, сообщили в Министерстве иностранных дел РК, передаёт BAQ.KZ.

Официальный представитель МИД Ерлан Жетыбаев подчеркнул, что Казахстан не является стороной какого-либо вооружённого конфликта. По его словам, страна вносит значимый вклад в укрепление глобальной и европейской энергетической безопасности и обеспечивает бесперебойность поставок энергоносителей в полном соответствии с международными нормами.

Ранее Минэнерго Казахстана выступило с официальным заявлением после атаки на КТК. Ведомство подчеркнуло, что меры позволяют поддерживать стабильность транспортировки нефти и не нарушают экспортные поставки страны.