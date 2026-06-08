Телефон мужа, следы крови и тайные документы на ребенка: новые детали дела Айгуль Сайлыбаевой

В деле об убийстве бывшей казахстанской судьи Айгуль Сайлыбаевой в Германии появились новые подробности. Журналистка Ксения Собчак выпустила большое расследование, в котором родные погибшей и адвокат семьи Жанна Уразбахова рассказали о выводах немецкой экспертизы, следах крови в доме, данных телефона Александра Донцова и судьбе маленькой дочери Айгуль, передает BAQ.kz.

Что стало известно из интервью

Главной новой деталью стали данные из личных устройств Александра Донцова, мужа погибшей Айгуль Сайлыбаевой. По информации, озвученной в расследовании, немецкие следователи изучили историю поисковых запросов в его телефоне.

Как утверждают авторы расследования Ксении Собчак со ссылкой на материалы немецкого следствия, при изучении телефона Александра Донцова были обнаружены поисковые запросы, связанные с уголовной ответственностью за убийство в Германии. В выпуске говорится, что такие запросы появились еще до исчезновения Айгуль Сайлыбаевой.

материалы дела, кадр из видео https://www.youtube.com/@sobchak

материалы дела, кадр из видео https://www.youtube.com/@sobchak

На эти данные отдельно обратила внимание адвокат семьи Жанна Уразбахова. По ее словам, сторона потерпевших считает подобные запросы важным обстоятельством дела.

"Он искал информацию о том, какое наказание предусмотрено за убийство в Германии", – отметила Уразбахова, комментируя результаты изучения телефона.

кадр видео https://www.youtube.com/@sobchak

Кроме того, в расследовании сообщается, что данные геолокации телефона Донцова указывают на его нахождение в районе, где впоследствии было обнаружено тело Айгуль. Эти сведения также содержатся в материалах, с которыми ознакомилась семья погибшей.

"Ведь он эти записи же вел заранее, он как–то провоцировал Айгуль. И мы предполагаем, что, возможно, он готовился к тому, чтобы забрать ребенка у Айгуль", – заявила Жанна Уразбахова.

При этом адвокат подчеркнула, что окончательные выводы может сделать только суд после оценки всех доказательств. На данный момент официальной судебной оценки поисковым запросам и данным геолокации не дано, а расследование продолжается.

Исчезновение Айгуль: как все начиналось

Айгуль Сайлыбаева, бывшая судья Сарыаркинского района Астаны, жила с мужем Александром Донцовым и дочерью в Германии, в городе Бенсхайм. В начале июня 2024 года она пропала.

По данным, которые ранее публиковались со ссылкой на родных, последний раз Айгуль выходила на связь с семьей 3 июня. На следующий день ее телефон отключился.

5 июня родные обратились в Генеральное консульство Казахстана во Франкфурте. Тогда МИД Казахстана сообщил, что дело находится на контроле дипломатов.

"Дело на контроле у наших дипломатов в Германии. Местная полиция начала розыскные мероприятия. Консул на постоянной связи с родными этой гражданки", – сообщали в МИД РК.

Позже брат Айгуль Канат Сайлыбаев заявил, что сестра могла подвергаться давлению в семье.

"После исчезновения, пропажи моей сестры я сейчас слышу, вижу от ее подруг, как она делилась своей печалью и горем, что на нее оказывают всяческое физическое и психологическое давление со стороны ее супруга и его родственников, непосредственно матери", – рассказывал он.

Брат погибшей Айгуль Канат Сайлыбаев кадр из видео https://www.youtube.com/@sobchak

Тело нашли у озера Эрлахе

16 июня 2024 года тело женщины обнаружили недалеко от города Бенсхайм, в районе озера Эрлахе. В полиции Южного Гессена тогда сообщили, что с высокой вероятностью речь идет о 40–летней гражданке Казахстана, пропавшей с 4 июня.

"После обнаружения тела в районе озера Эрлахе днем в воскресенье 16 июня прокуратура и полиция почти наверняка предполагают, что это тело 40–летней женщины, пропавшей без вести с 4 июня 2024 года", – сообщили в Главном управлении полиции Южного Гессена.

Немецкие следователи заявили, что женщина стала жертвой насильственного преступления. Для расследования создали специальную группу "Эрлахе", к делу привлекли более 35 сотрудников.

Там же отмечали, что место обнаружения тела, вероятно, не было местом преступления.

Что рассказали родители в интервью Собчак

В интервью Ксении Собчак родители Айгуль подробно рассказали о результатах судебно–медицинской экспертизы, с которыми им удалось ознакомиться после завершения основных следственных действий в Германии. По словам матери погибшей Шолпан Баткаловой, семья до сих пор тяжело переживает обстоятельства гибели дочери и считает, что преступление было совершено с особой жестокостью.

"Когда мы увидели заключение экспертов, для нас это был страшный удар. Мы до последнего надеялись, что, может быть, какие–то детали окажутся не такими ужасными, но то, что было описано в документах, невозможно читать без слез", – рассказала Шолпан Баткалова в интервью.

По словам родственников, в материалах дела говорится о множественных ножевых ранениях, многочисленных травмах и следах воздействия химических веществ. Родные утверждают, что характер повреждений свидетельствует о длительном и крайне жестоком насилии.

Шолпан Баткалова, мать погибшей, кадр из видео https://www.youtube.com/@sobchak

Мать Айгуль также рассказала, что процедура опознания стала для семьи отдельным тяжелым испытанием. По ее словам, из–за состояния тела родственникам пришлось ориентироваться на особые приметы.

"Нам сказали, что опознать ее удалось по родинке на носу. Для матери это невозможно принять. Ты понимаешь, что речь идет о твоем ребенке, но поверить в это все равно не можешь", – сказала она.

Отец погибшей в разговоре с Собчак отметил, что семья с самого начала настаивала на максимально тщательном расследовании и продолжает добиваться установления всех обстоятельств произошедшего.

"Мы хотим знать всю правду. Кто это сделал, кто помогал, кто скрывал следы. Мы не успокоимся, пока не будут названы все виновные и пока они не понесут наказание", – заявил он.

По словам родителей, после ознакомления с материалами дела у них возникло еще больше вопросов относительно событий, предшествовавших убийству. Они убеждены, что следствие должно установить не только непосредственного исполнителя преступления, но и всех лиц, которые могли быть причастны к его подготовке или сокрытию следов.

"Для нас самое главное – справедливость. Айгуль уже не вернуть, но мы обязаны добиться того, чтобы виновные ответили за то, что произошло", – подчеркнул отец погибшей.

родители погибшей, кадр из видео https://www.youtube.com/@sobchak

Родители также рассказали, что продолжают поддерживать связь с немецкими правоохранительными органами через представителей семьи и внимательно следят за развитием расследования. По их словам, они рассчитывают, что собранные доказательства позволят восстановить полную картину преступления и довести дело до суда.

Следы крови в доме и версия адвоката

Адвокат семьи Жанна Уразбахова в интервью заявила, что, по версии потерпевшей стороны, преступление мог совершить не один человек. По ее словам, в доме, где жила Айгуль, были обнаружены следы крови. Также следы нашли в подвале, причем, как утверждает адвокат, их пытались скрыть.

"Скорее всего сама борьба происходила в квартире, в дальнейшем тело спрятали в подвале. Есть свидетельство соседей, которые слышали некий шум", – сказала Жанна Уразбахова.

Наталья Донцова, свекровь погибшей Айгуль Сайлыбаевой, кадр из видео https://www.youtube.com/@sobchak

Адвокат считает, что свекровь погибшей Наталья Донцова не смогла бы одна перенести тело.

"Наталья Донцова физически одна бы тело не смогла спустить в подвал. Поэтому мы и говорим, что Александр Донцов имеет непосредственное отношение, возможно, даже не к убийству, но к сокрытию следов убийства", – заявила Уразбахова.

Она также указала на данные экспертизы, согласно которым воздействие на Айгуль могло происходить с разных сторон. По мнению стороны семьи, это подтверждает версию о действиях нескольких человек.

Документы на ребенка и возможный мотив

Отдельный блок расследования касается дочери Айгуль и Александра Донцова – Жаклин. По словам адвоката и подруги погибшей Малики Текеновой, еще до трагедии Александр Донцов пытался оформить ребенку российское гражданство без ведома Айгуль.

Малика Текенова рассказала, что Айгуль узнала о документах и сильно переживала из–за происходящего в семье.

"Она находит какие–то документы, она видит заявления, которые Александр готовил для подачи на гражданство Российской Федерации в Германии", – рассказала подруга погибшей.

кадр из видео https://www.youtube.com/@sobchak

По словам адвоката, сторона семьи рассматривает две версии: либо Айгуль узнала о тайном оформлении документов, что могло привести к конфликту, либо преступление готовилось заранее.

"Ведь он эти записи же вел заранее, он как–то провоцировал Айгуль. И мы предполагаем, что, возможно, он готовился к тому, чтобы забрать ребенка у Айгуль", – сказала Жанна Уразбахова.

Жалобы на давление в семье

Родные и подруга Айгуль утверждают, что в последние месяцы перед гибелью она жила в состоянии сильного давления. По словам Малики Текеновой, во время последней встречи Александр Донцов постоянно звонил Айгуль и требовал, чтобы она вернулась домой.

материалы дела, кадр из видео https://www.youtube.com/@sobchak

Подруга погибшей рассказала, что Айгуль боялась потерять дочь из–за угроз мужа обратиться к немецкой системе опеки.

"Александр не раз говорил, что лишит ее материнских прав. Ну и, соответственно, говорил, что он гражданин Германии, а она – нет. Айгуль боялась, что ее разлучат с Жаклин", – заявила Малика Текенова.

фото из семейного архива Сайлыбаевой, кадр из видео https://www.youtube.com/@sobchak

Мать Айгуль Шолпан Баткалова призналась, что дочь жаловалась на тяжелые отношения со свекровью. По ее словам, тогда она советовала дочери терпеть ради семьи, о чем теперь говорит с болью.

Розыск мужа и свекрови

После убийства свекровь Айгуль Наталья Донцова исчезла из Германии. Позже стало известно, что она находится в России. По данным МИД Казахстана, суд города Дармштадт признал Наталью Донцову обвиняемой в убийстве и выдал ордер на ее арест.

"Согласно информации Министерства иностранных дел Германии, решением суда города Дармштадт, Наталья Донцова, она является матерью супруга погибшей, признана обвиняемой в убийстве. Полицией выдан ордер на немецкий и европейский арест", – сообщал в тот момент официальный представитель МИД РК.

кадр видео https://www.youtube.com/@sobchak

10 декабря 2025 года МВД Казахстана объявило в розыск Александра Донцова и его мать Наталью Донцову. Розыск был инициирован в рамках уголовного дела об убийстве, совершенном за пределами Казахстана.

Позже СМИ сообщали, что Александр Донцов и его мать были найдены в Москве. Также публиковалась информация, что Донцов работает научным сотрудником в Высшей школе экономики.

Почему расследование буксует

Одной из главных проблем дела остается правовой разрыв между Германией и Россией. По информации, озвученной в расследовании, материалы немецких следователей, включая данные телефонов, геолокацию и биллинг, не передаются российской стороне в полном объеме.

Россия, в свою очередь, не выдает своих граждан. Об этом ранее говорил заместитель генерального прокурора Казахстана Галымжан Койгельдиев.

"Российская Федерация, так же как и мы, не выдает своих граждан. После того как мы определим их гражданство, уголовное дело будет передано российской стороне, чтобы они понесли соответствующее наказание", – заявил он в феврале 2026 года.

По его словам, в Россию было направлено международное следственное поручение для установления гражданства фигурантов.

По словам брата погибшей Каната Сайлыбаева, одной из причин, по которой расследование фактически не продвигается, остается отсутствие полноценного обмена материалами между Германией и Россией.

"Почему это всё не двигается? Потому что у Российской Федерации нет официальных материалов, которые они могут получить по официальным каналам. Мы не знаем, запрашивал ли Следственный комитет России у Германии эти материалы в установленном порядке или нет", – заявил Канат Сайлыбаев.

Собчак напомнила, что ранее Александр Донцов в интервью изданию "База" утверждал, что после исчезновения Айгуль сам обратился в полицию, участвовал в её поисках и был признан потерпевшим по делу об убийстве супруги. Кроме того, он отрицал факты домашнего насилия и называл уголовное дело об истязаниях сфабрикованным.

кадр из видео https://www.youtube.com/@sobchak

Интересный факт про телефон Айгуль после убийства

Однако журналистка заявила, что эти слова не совпадают с материалами немецкого расследования, с которыми ей удалось ознакомиться.

"Донцов не подавал заявления о пропаже Айгуль и не участвовал в волонтёрской группе по её поиску. Есть ещё один факт, о котором Донцов сам, конечно, говорить не будет. В ночь перед тем, как тело Айгуль нашли, в том же районе озера Эрлахе был запеленгован телефон Донцова", – заявила Собчак.

По её словам, во время допросов Александр Донцов отрицал своё нахождение в этом районе.

На это обстоятельство обратили внимание и родители погибшей.

"Когда его телефон был зафиксирован в районе, где нашли тело, он отвечал, что в тот день никуда не выходил и находился дома с дочкой. Следователь задал ему вопрос: ваш телефон был зафиксирован именно в этом месте. Это далеко от дома. На что он ответил: "Не может быть"", – рассказали родители Айгуль Сайлыбаевой.

При этом официальных выводов следствия по этим обстоятельствам пока не опубликовано. Окончательную оценку всем доказательствам должен дать суд.

Родные не могут увидеть внучку

Трехлетняя дочь Айгуль Жаклин сейчас находится с отцом в России. Родители погибшей говорят, что уже долгое время не могут увидеть внучку и даже связаться с ней по видеосвязи.

В интервью они обратились к семье Донцовых с просьбой дать им возможность хотя бы увидеть ребенка.

"Позвоните по видеосвязи, мы хотим на нее посмотреть, она наша внучка тоже", – сказали родители Айгуль.

По словам семьи, ребенку не рассказали правду о гибели матери. Родные Айгуль намерены добиваться общения с внучкой и продолжать добиваться расследования.

При этом сам Александр Донцов живет обычной жизнью, не скрываясь и даже работая в университете. Ранее СМИ сообщали, что Донцов работает научным сотрудником в Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики". Эта информация вызвала обсуждение в социальных сетях.

Ксения Собчак рассказала, что поводом для новой волны внимания к делу стала публикация одного из пользователей интернета.

"Нам стало известно, что он преподаёт, он устроился на работу в Высшую школу экономики. В интернете молодой человек, видимо блогер, опубликовал короткое видео о том, что возмущён: в Высшей школе экономики работает такой человек", – сказала Собчак.

материалы видео https://www.youtube.com/@sobchak

После появления этих публикаций тема вновь получила широкий резонанс в социальных сетях. Пользователи стали обсуждать как само уголовное дело, так и тот факт, что фигурант громкого расследования продолжает работать в одном из самых известных российских вузов.

При этом сам Александр Донцов ранее заявлял, что не скрывается от следствия, отрицал причастность к преступлению и называл обвинения в свой адрес необоснованными.

Что будет дальше

Семья Айгуль Сайлыбаевой готовит обращения и жалобы, в том числе в адрес российских органов. Родные хотят, чтобы материалы, собранные Германией, были использованы в расследовании, а фигуранты дела предстали перед судом.

Сейчас дело остается в сложной международной правовой плоскости. В Германии Наталья Донцова признана обвиняемой и объявлена в розыск, в Казахстане в розыск объявлены она и Александр Донцов, а в России, по данным СМИ, оба находятся на территории страны.

Семья Айгуль продолжает настаивать: без полноценного обмена материалами между Германией и Россией расследование не сможет продвинуться, а виновные могут избежать наказания.