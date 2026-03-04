Министерство иностранных дел Казахстана рекомендовало гражданам временно воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока из-за сохраняющихся ограничений в воздушном пространстве и напряженной обстановки в регионе, передаёт BAQ.kz.

Официальный представитель МИД Ерлан Жетыбаев сообщил, что казахстанцам рекомендуется отказаться от поездок в регион до стабилизации ситуации.

«В связи со значительными ограничениями по воздушному пространству настоятельно рекомендуем нашим гражданам до прекращения активных боевых действий и нормализации обстановки воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока. Граждан Казахстана, находящихся в регионе, вновь призываем принимать повышенные меры личной безопасности, воздерживаться от посещения опасных районов, выполнять указания и рекомендации местных властей», — подчеркнул Жетыбаев.

В ведомстве также призвали казахстанцев, находящихся в странах региона, поддерживать постоянную связь с дипломатическими представительствами Казахстана.

Кроме того, гражданам рекомендуется следить за официальными сообщениями Министерства иностранных дел и оперативной информацией от посольств и консульств.

Ранее сообщалось, что министерство иностранных дел совместно с уполномоченными органами организовало специальные рейсы для возвращения казахстанцев на родину. На сегодня вывезено уже 946 сограждан. Планируется вывезти еще 500 казахстанцев. Кроме того, сегодня планируются вывозные рейсы по маршрутам Джидда – Атырау и Джидда – Актау, которыми будут возвращены 326 граждан Казахстана. Помимо авиарейсов, эвакуация казахстанцев осуществляется и наземным путем.