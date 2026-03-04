Министерство иностранных дел совместно с уполномоченными органами организовало специальные рейсы для возвращения казахстанцев на родину, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
«По состоянию на сегодняшний день из зоны эскалации вывезено 946 сограждан. Буквально в ближайшее время в Алматы прибудет рейс из Маската с 314 гражданами на борту. Позже по аналогичному маршруту запланирован вылет второй группы, около 230 сограждан. Таким образом, ожидается, что из Омана на родину вернутся более 500 граждан Казахстана», - сообщил официальный представитель МИД.
Кроме того, сегодня планируются вывозные рейсы по маршрутам Джидда – Атырау и Джидда – Актау, которыми будут возвращены 326 граждан Казахстана. Помимо авиарейсов, эвакуация казахстанцев осуществляется и наземным путем.
Ранее сообщалось, что часть граждан Казахстана находится в транзите в ОАЭ и Катаре. Их эвакуируют через соседние страны, в том числе через Султанат Оман. 3 марта из Дубая выехала первая колонна автобусов, до конца дня планируется вернуть в Казахстан 467 человек.
Напомним, 4 марта в аэропорты Казахстана прибыли несколько рейсов с гражданами Республики Казахстан, возвращенными из стран Ближнего Востока.Авиакомпания Air Astana выполнила ряд рейсов из городов Медина и Джидда.