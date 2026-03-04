Ранее сообщалось, что часть граждан Казахстана находится в транзите в ОАЭ и Катаре. Их эвакуируют через соседние страны, в том числе через Султанат Оман. 3 марта из Дубая выехала первая колонна автобусов, до конца дня планируется вернуть в Казахстан 467 человек.

Напомним, 4 марта в аэропорты Казахстана прибыли несколько рейсов с гражданами Республики Казахстан, возвращенными из стран Ближнего Востока.Авиакомпания Air Astana выполнила ряд рейсов из городов Медина и Джидда.