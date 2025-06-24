МИД призвал казахстанцев отказаться от поездок на Ближний Восток
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Министерство иностранных дел Казахстана обратилось к гражданам с призывом пересмотреть планы поездок в страны Ближнего Востока. Поводом стало резкое осложнение военно-политической ситуации в регионе, передает BAQ.KZ.
"Ведётся всесторонняя оценка рисков. Осуществляется координация с профильными органами и зарубежными партнёрами", - сообщили в МИД.
Из-за обострения конфликта в ряде стран введены ограничения на использование воздушного пространства, что повлекло за собой отмену и перенос международных рейсов.
МИД рекомендует казахстанцам, находящимся в странах региона, особенно в Катаре и ОАЭ:
- сохранять спокойствие и соблюдать указания местных властей;
- избегать массовых мероприятий и районов, прилегающих к военным объектам;
- следить за официальной информацией и статусом авиарейсов;
- поддерживать постоянную связь с казахстанскими дипмиссиями.
Контакты экстренной связи:
Посольство РК в Катаре: +974 5064 9955, +974 7091 0579, kazconsul.doha@gmail.com | doha@mfa.kz
Посольство РК в ОАЭ (Абу-Даби): +971 2449 8778, +971 5036 29805, abudhabi@mfa.kz
Генконсульство РК в Дубае: +971 5561 03341, +971 5057 01978, dubai@mfa.kz
МИД РК: +7 (7172) 72 05 00
В Министерстве заверили, что все дипломатические учреждения в странах Ближнего Востока работают в штатном режиме и продолжают оказывать казахстанцам круглосуточную консульско-правовую помощь.
Ранее сообщалось, что Иран бомбит военные базы США.
Казахстан запретил полеты над шестью странами Ближнего Востока.
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