Министерство иностранных дел Казахстана обратилось к гражданам с призывом пересмотреть планы поездок в страны Ближнего Востока. Поводом стало резкое осложнение военно-политической ситуации в регионе, передает BAQ.KZ.

"Ведётся всесторонняя оценка рисков. Осуществляется координация с профильными органами и зарубежными партнёрами", - сообщили в МИД.

Из-за обострения конфликта в ряде стран введены ограничения на использование воздушного пространства, что повлекло за собой отмену и перенос международных рейсов.

МИД рекомендует казахстанцам, находящимся в странах региона, особенно в Катаре и ОАЭ:

сохранять спокойствие и соблюдать указания местных властей;

избегать массовых мероприятий и районов, прилегающих к военным объектам;

следить за официальной информацией и статусом авиарейсов;

поддерживать постоянную связь с казахстанскими дипмиссиями.

Контакты экстренной связи:

Посольство РК в Катаре: +974 5064 9955, +974 7091 0579, kazconsul.doha@gmail.com | doha@mfa.kz

Посольство РК в ОАЭ (Абу-Даби): +971 2449 8778, +971 5036 29805, abudhabi@mfa.kz

Генконсульство РК в Дубае: +971 5561 03341, +971 5057 01978, dubai@mfa.kz

МИД РК: +7 (7172) 72 05 00

В Министерстве заверили, что все дипломатические учреждения в странах Ближнего Востока работают в штатном режиме и продолжают оказывать казахстанцам круглосуточную консульско-правовую помощь.

Ранее сообщалось, что Иран бомбит военные базы США.

Казахстан запретил полеты над шестью странами Ближнего Востока.