МИД РК: данных о пострадавших казахстанцах в Таиланде не поступало
13 Июля 2026, 12:20
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13 Июля 2026, 12:2013 Июля 2026, 12:20
81Фото: BAQ.kz
В Министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что на данный момент официальной информации о возможных пострадавших гражданах РК в Таиланде не поступало.
В ведомстве уточнили, что компетентные органы Таиланда не передавали соответствующих сведений. Казахстанцы также не обращались за помощью в Посольство РК в Бангкоке.
Напомним, в ночь на понедельник в одном из популярных баров на севере Бангкока произошел крупный пожар. По данным властей Таиланда, погибли по меньшей мере 27 человек, еще 63 получили травмы.
Возгорание произошло в районе Чатучак. Пожарным удалось локализовать и потушить огонь примерно за 30 минут. В результате пожара в здании частично обрушился потолок.
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