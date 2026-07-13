МИД РК: данных о пострадавших казахстанцах в Таиланде не поступало

В Министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что на данный момент официальной информации о возможных пострадавших гражданах РК в Таиланде не поступало.

В ведомстве уточнили, что компетентные органы Таиланда не передавали соответствующих сведений. Казахстанцы также не обращались за помощью в Посольство РК в Бангкоке.

Напомним, в ночь на понедельник в одном из популярных баров на севере Бангкока произошел крупный пожар. По данным властей Таиланда, погибли по меньшей мере 27 человек, еще 63 получили травмы.

Возгорание произошло в районе Чатучак. Пожарным удалось локализовать и потушить огонь примерно за 30 минут. В результате пожара в здании частично обрушился потолок.