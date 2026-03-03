МИД РК сообщил о маршрутах возвращения казахстанцев с Ближнего Востока
Часть граждан Казахстана находится в транзите без билетов.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Заместитель министра иностранных дел РК Алибек Бакаев прокомментировал прибытие в Астану первого рейса FlyDubai с гражданами Казахстана, вылетевшего из Дубая после начала военных действий на Ближнем Востоке, передает BAQ.KZ.
"Вчерашний рейс состоялся согласно решению компании FlyDubai для граждан Казахстана, которые ранее приобрели билеты — те, кто не смог вылететь 28 февраля, 1 и 2 марта.
Объединенные Арабские Эмираты закрыли воздушное пространство, другие авиакомпании не выполняют рейсы, но своим компаниям позволяют выполнить обязательства перед пассажирами. Поэтому вчера рейс состоялся — это были те граждане, которые ранее приобрели билеты", - сказал Алибек Бакаев на брифинге в Правительстве.
Он также отметил, что часть граждан Казахстана находится в транзите без билетов, а также есть казахстанцы, проживающие на территории ОАЭ и Катара. Их планируют вывозить через два соседних государства. Первый маршрут проходит через Султанат Оман из Дубая.
3 марта выехала первая колонна автобусов с гражданами Казахстана, сообщил заместитель министра иностранных дел. До конца дня планируется вернуть в Казахстан 467 граждан из Султаната Оман.
Второй рейс формируется из Катара через Саудовскую Аравию.
"Скорее всего это будет город Джидда, поскольку он расположен в западной части Королевства Саудовская Аравия. Автобусами доставим людей из Катара в Эр-Рияд, затем из Эр-Рияда в Джидду, и уже из Джидды нашими бортами казахстанских авиакомпаний вернем их в Казахстан".
Спикер также отметил, что воздушное пространство Ирана закрыто, поэтому эвакуация оттуда возможна только наземным путем — через территорию Армении, Азербайджана, а также Туркменистана.
Самое читаемое
- Директор школы в Астане получила 8 лет за хищение 588 млн тенге
- «Мы видим, как сбивают ракеты» — казахстанка рассказала о ситуации в Катаре
- Третья мировая отменяется? Почему ирано-израильский конфликт — ещё не глобальная война
- Какие выплаты получат многодетные матери к 8 Марта в Акмолинской области?
- Авианосец Abraham Lincoln стал целью баллистических ракет Ирана