Казахстанцы прибыли в Астану рейсом FlyDubai из Дубая

Рейс FZ1395 по маршруту Дубай – Астана выполнен в штатном режиме.

Сегодня 2026, 11:01
Фото: skytraxratings.com

Рейс FlyDubai из Дубая прибыл в Астану с 151 пассажиром на борту, сообщает BAQ.KZ.

Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. По информации аэропорта Астаны, рейс FZ1395 авиакомпании FlyDubai по маршруту Дубай – Астана прошел в штатном режиме.

Пассажиры прошли все необходимые процедуры в соответствии с установленными правилами.

Напомним, ранее мы писали о том, что Air Astana направит 4 спецборта в Медину и Джедду.

Сообщалось, что Казахстан готовит эвакуацию граждан из ОАЭ. 

