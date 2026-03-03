Казахстанцы прибыли в Астану рейсом FlyDubai из Дубая
Рейс FZ1395 по маршруту Дубай – Астана выполнен в штатном режиме.
Сегодня 2026, 11:01
98Фото: skytraxratings.com
Рейс FlyDubai из Дубая прибыл в Астану с 151 пассажиром на борту, сообщает BAQ.KZ.
Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. По информации аэропорта Астаны, рейс FZ1395 авиакомпании FlyDubai по маршруту Дубай – Астана прошел в штатном режиме.
Пассажиры прошли все необходимые процедуры в соответствии с установленными правилами.
Напомним, ранее мы писали о том, что Air Astana направит 4 спецборта в Медину и Джедду.
Сообщалось, что Казахстан готовит эвакуацию граждан из ОАЭ.
