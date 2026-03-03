Рейс FlyDubai из Дубая прибыл в Астану с 151 пассажиром на борту, сообщает BAQ.KZ.

Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. По информации аэропорта Астаны, рейс FZ1395 авиакомпании FlyDubai по маршруту Дубай – Астана прошел в штатном режиме.

Пассажиры прошли все необходимые процедуры в соответствии с установленными правилами.

