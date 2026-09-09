«Мина замедленного действия»: специалист назвала первопричину обрушения по делу Мырзуан

В суде Астаны по делу о гибели фельдшера Улданы Мырзуан специалист, приглашенный стороной защиты, продолжила давать пояснения по своей рецензии на судебную строительно-техническую экспертизу. Она заявила, что первопричиной обрушения считает проектное несоответствие, которое впоследствии усугубили строительные дефекты, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По словам специалиста Вероники Лобаевой, при строительстве здания отсутствовали армопояса и анкеровка облицовочного слоя, использовался слабый кладочный раствор, имелась пустошовка и применялся битый кирпич.

Все эти факторы, по ее оценке, сыграли роль в последующем разрушении конструкции. Однако основной причиной она считает использование проектного решения, не соответствовавшего фактической этажности дома.

«Это все в комплексе, конечно, сыграло свою решающую роль. Но первопричина - это проектное несоответствие. Высота здания была увеличена в два раза без необходимых расчетных параметров», - заявила специалист.

Она также не согласилась с возможностью напрямую связывать последующее обрушение с невыполнением отдельных рекомендаций по содержанию дома.

По словам специалиста, визуальный осмотр фасада не позволял определить состояние конструкций, находившихся внутри кладки.

«Я считаю, что здесь это больше скрытый конструктивный дефект, потому что визуально, смотря на эту облицовку, мы не видим, что там внутри. Это мина замедленного действия. Первопричина все-таки - недостатки проектирования, которые усугубились строительными дефектами», - пояснила она.

При этом специалист подчеркнула, что установление виновности конкретного лица не относится к компетенции строительного эксперта. По ее словам, экспертиза может устанавливать технические обстоятельства и возможную связь между отдельными факторами, но не определять виновность участников процесса.

Что показало обследование 2017 года?

Во время допроса специалиста отдельно спросили о техническом заключении, подготовленном в 2017 году.

«Опасных деформаций по результату изучения мною первичного технического обследования не было выявлено. Там конструктив оценивается в пределах 31% физического износа. Это можно расценить как работоспособную конструкцию, которая на период 2017 года не требовала каких-то экстренных мер по усилению», - сообщила специалист.

В заключении 2017 года, по ее словам, содержались рекомендации по локальному усилению стен в местах образования трещин. При этом необходимости глобального усиления конструкций тогда не указывалось.

Специалист также пояснила, что некоторые выявленные впоследствии строительные недостатки невозможно устранить обычным ремонтом уже эксплуатируемого здания.

В частности, устройство отсутствующих армопоясов, по ее словам, возможно только непосредственно во время возведения кирпичных стен.

«Если мы говорим об отсутствии армопоясов уже в условиях эксплуатирующегося здания, это невозможно, потому что армопояса возводятся только в период кладки, в период возведения стен здания», - сказала Лобаева.

При этом отдельные элементы конструкции, включая анкеровку облицовочного слоя, по ее словам, можно дополнительно усилить. Однако такие работы требуют разработки отдельного проекта, расчетов и сметной документации.

«Вероятность обрушения была заложена в конструкцию»

Специалист также проанализировала, разграничила ли судебная строительно-техническая экспертиза факторы, связанные с проектированием, строительством и последующей эксплуатацией дома.

По ее словам, в исследовательской части судебной экспертизы были зафиксированы как проектные, так и строительные недостатки.

В частности, она вновь указала на применение проектного узла D69, который, согласно ее пояснениям, рассчитан на здания высотой до пяти этажей, тогда как фактически были возведены девять жилых этажей и технический этаж.

«На фасаде полностью отсутствуют горизонтальные разгрузочные пояса, отсутствует жесткая анкеровка облицовочного слоя к несущей стене здания, отсутствуют деформационные швы. То есть это уже изначально заложило в конструкцию здания вероятность обрушения», - заявила специалист.

При этом, по ее мнению, в окончательных выводах судебной экспертизы акцент сместился с проектного решения на нарушения, допущенные непосредственно при строительстве: отсутствие армопоясов и анкеровки, некачественное заполнение кладочных швов и использование битого кирпича.

Специалист согласилась с тем, что эти дефекты имели существенное значение, однако считает, что их необходимо рассматривать вместе с несоответствием конструктивного решения этажности здания.

Допрос специалиста в суде продолжается.