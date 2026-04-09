Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) продолжает работу в штатном режиме, перебоев в экспорте казахстанской нефти не зафиксировано. Об этом на брифинге заявил вице-министр энергетики Санжар Жаркешов, передает корреспондент BAQ.KZ.

«В данный момент добыча и экспорт казахстанской нефти по системе КТК осуществляется в штатном режиме», - сообщил он.

Отвечая на вопрос о возможных потерях нефти, вице-министр отметил, что проблем в работе трубопровода нет.

«Без комментариев, но в целом - штатный режим, проблем нет», - добавил Жаркешов.

При этом минэнерго не раскрывает детали защиты нефтяной инфраструктуры. В ведомстве заявили, что все меры принимаются.

«Это конфиденциальная информация, мы не можем ее разглашать, но работа продолжается», - отметил он.

По его словам, все участники проектов заинтересованы в бесперебойной работе инфраструктуры.

«Это большой транснациональный проект. Все стороны - и страны-транзитеры, и получатели энергоресурсов - предпринимают необходимые меры», - добавил Жаркешов.

Напомним, в Новороссийске произошла масштабная атака беспилотников. По данным местных властей, все раненые были доставлены в медицинские учреждения. Как сообщают СМИ, одной из возможных целей атаки мог стать нефтеналивной терминал «Шесхарис», расположенный в порту Новороссийска.

Отмечается, что через порт проходит часть казахстанского сырья, при этом основной объем экспорта осуществляется через терминал Каспийского трубопроводного консорциума.