Минэнерго: КТК работает в штатном режиме, потерь нефти нет
В ведомстве прокомментировали сообщения о возможных рисках.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) продолжает работу в штатном режиме, перебоев в экспорте казахстанской нефти не зафиксировано. Об этом на брифинге заявил вице-министр энергетики Санжар Жаркешов, передает корреспондент BAQ.KZ.
«В данный момент добыча и экспорт казахстанской нефти по системе КТК осуществляется в штатном режиме», - сообщил он.
Отвечая на вопрос о возможных потерях нефти, вице-министр отметил, что проблем в работе трубопровода нет.
«Без комментариев, но в целом - штатный режим, проблем нет», - добавил Жаркешов.
При этом минэнерго не раскрывает детали защиты нефтяной инфраструктуры. В ведомстве заявили, что все меры принимаются.
«Это конфиденциальная информация, мы не можем ее разглашать, но работа продолжается», - отметил он.
По его словам, все участники проектов заинтересованы в бесперебойной работе инфраструктуры.
«Это большой транснациональный проект. Все стороны - и страны-транзитеры, и получатели энергоресурсов - предпринимают необходимые меры», - добавил Жаркешов.
Напомним, в Новороссийске произошла масштабная атака беспилотников. По данным местных властей, все раненые были доставлены в медицинские учреждения. Как сообщают СМИ, одной из возможных целей атаки мог стать нефтеналивной терминал «Шесхарис», расположенный в порту Новороссийска.
Отмечается, что через порт проходит часть казахстанского сырья, при этом основной объем экспорта осуществляется через терминал Каспийского трубопроводного консорциума.
