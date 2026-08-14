Минэнерго назвало причину отключения света в регионах Казахстана

В Министерстве энергетики объяснили причину перебоев с электроснабжением, которые 14 августа затронули ряд регионов страны, передает BAQ.KZ.

По данным ведомства, причиной стало резкое изменение перетока электроэнергии со стороны энергосистемы Центральной Азии.

"14 августа 2026 года произошел наброс мощности в энергосистеме, вызванный резким изменением перетока электроэнергии со стороны энергосистемы Центральной Азии. В результате сработала противоаварийная автоматика, что привело к отключению ряда потребителей электроэнергии в некоторых регионах РК", – сообщили в Минэнерго.

В настоящее время системный оператор АО «KEGOC» проводит восстановительные работы.

"В ряде регионов электроснабжение уже восстановлено", – отметили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что ситуация находится на контроле.

"Ситуация находится на контроле Министерства энергетики. Подробная информация о ходе восстановления электроснабжения будет сообщена дополнительно", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Алматы и Алматинской области после аварийного отключения трех линий электропередачи 500 кВ сработала противоаварийная автоматика. Объем отключенной нагрузки составил 300 МВт.