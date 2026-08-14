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Минэнерго назвало причину отключения света в регионах Казахстана

Перебои с электричеством произошли из-за резкого изменения перетока электроэнергии со стороны энергосистемы Центральной Азии.

14 Августа 2026, 16:39
АВТОР
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Pixabay.com 14 Августа 2026, 16:39
14 Августа 2026, 16:39
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Фото: Pixabay.com

В Министерстве энергетики объяснили причину перебоев с электроснабжением, которые 14 августа затронули ряд регионов страны, передает BAQ.KZ.

По данным ведомства, причиной стало резкое изменение перетока электроэнергии со стороны энергосистемы Центральной Азии.

"14 августа 2026 года произошел наброс мощности в энергосистеме, вызванный резким изменением перетока электроэнергии со стороны энергосистемы Центральной Азии. В результате сработала противоаварийная автоматика, что привело к отключению ряда потребителей электроэнергии в некоторых регионах РК", – сообщили в Минэнерго.

В настоящее время системный оператор АО «KEGOC» проводит восстановительные работы.

"В ряде регионов электроснабжение уже восстановлено", – отметили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что ситуация находится на контроле.

"Ситуация находится на контроле Министерства энергетики. Подробная информация о ходе восстановления электроснабжения будет сообщена дополнительно", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Алматы и Алматинской области после аварийного отключения трех линий электропередачи 500 кВ сработала противоаварийная автоматика. Объем отключенной нагрузки составил 300 МВт.

Как сообщили в АО «Алатау Жарық Компаниясы», отключение произошло 14 августа в 14:38.

"В результате аварийного отключения воздушных линий электропередачи 500 кВ Л-5400, Л-5300 и Л-5320, принадлежащих АО «KEGOC», в сетях АО «Алатау Жарық Компаниясы» сработала противоаварийная автоматика (САОН, АЧР), в результате чего произошло отключение потребителей электроэнергии в городе Алматы и Алматинской области", – сообщили в компании.

Какие районы остались без света

В Алматинской области без электроэнергии осталась часть потребителей в Жамбылском, Балхашском, Есикском, Карасайском, Шелекском, Райымбекском, Уйгурском, Илийском, Кегенском и Талгарском районах.

В Алматы отключения затронули Бостандыкский, Наурызбайский, Ауэзовский и Алатауский районы.

Когда восстановят электроснабжение

"Специалисты АО «Алатау Жарық Компаниясы» проводят необходимые мероприятия по восстановлению электроснабжения потребителей", – говорится в сообщении.

Причины аварийного отключения трех линий электропередачи пока не уточняются.

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