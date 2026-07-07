О планах по увеличению уровня газификации Казахстана до 2035 года, сообщил на заседании Правительства министр энергетики Ерлан Аккенженов, передает BAQ.KZ.

Министр напомнил, что в 2025 году Правительство Казахстана и ПАО "Газпром" подписан Меморандум о реализации проекта строительства магистрального газопровода "Ишим – Астана".

Проект обеспечит надежное газоснабжение городов Астана, Кокшетау и Петропавловск, а также диверсифицирует маршруты поставок природного газа в северные регионы страны.

"При условии своевременного финансирования проектов газификации, реализуемых МИО, а также успешной реализации проекта магистрального газопровода "Ишим – Астана", уровень газификации страны планируется увеличить с 64,2% до 80% к 2035 году",- сказал министр.

Уровень газификации Казахстана составляет около 63–65%.