Минэнерго планирует довести уровень доступа к газу до 80%
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О планах по увеличению уровня газификации Казахстана до 2035 года, сообщил на заседании Правительства министр энергетики Ерлан Аккенженов, передает BAQ.KZ.
Министр напомнил, что в 2025 году Правительство Казахстана и ПАО "Газпром" подписан Меморандум о реализации проекта строительства магистрального газопровода "Ишим – Астана".
Проект обеспечит надежное газоснабжение городов Астана, Кокшетау и Петропавловск, а также диверсифицирует маршруты поставок природного газа в северные регионы страны.
"При условии своевременного финансирования проектов газификации, реализуемых МИО, а также успешной реализации проекта магистрального газопровода "Ишим – Астана", уровень газификации страны планируется увеличить с 64,2% до 80% к 2035 году",- сказал министр.
Уровень газификации Казахстана составляет около 63–65%.
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