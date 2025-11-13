Министерство энергетики Казахстана разработало проект приказа о сохранении предельных оптовых цен на сжиженный нефтяной газ, передаёт BAQ.KZ.

Документ опубликован на портале "Открытые НПА" для общественного обсуждения, которое продлится до 25 ноября.

Как отмечается, переутверждение предельной цены оптовой реализации СНГ проводится в рамках действующего законодательства и правил установления цен на внутреннем рынке. Проект разработан в соответствии с подпунктом 7) статьи 6 Закона "О газе и газоснабжении" и пунктом 17 Правил установления предельных цен оптовой реализации товарного газа, утвержденных приказом Минэнерго от 15 декабря 2014 года № 209.

Обсуждение документа позволит заинтересованным сторонам внести предложения и замечания до окончания установленного срока.

Ранее сообщалось, что Казахстан запретил вывоз бензина и дизеля. Ограничение действует с 20 ноября 2025 года по 20 мая 2026 года и распространяется на все виды автомобильного и железнодорожного транспорта.