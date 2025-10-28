Дефицита топлива в Казахстане не ожидается. Об этом на брифинге в Правительстве заявил вице-министр энергетики Казахстана Санжар Жаркешов, передает BAQ.KZ.

"У нас есть государственное регулирование по отдельным видам ГСМ. Но в целом рынок либерализован, особенно бензин и дизтопливо. И у нас рынок сам себя регулирует. Как вы знаете, введен мораторий. Мы не прогнозируем такой ситуации, потому что у нас запасов много. С точки зрения спроса и предложения у нас очень хорошее состояние", - сказал вице-министр, отвечая на вопросы журналистов на брифинге о том, не приведут ли низкие цены на топливо к дефициту.

Ранее глава ведомства Ерлан Аккенженов прокомментировал ситуацию с колебаниями цен на топливо и заявил, что повышения не ожидается.